Erik ten Hag genoot zaterdag van zijn ploeg bij de 9-0-zege op SC Cambuur. De trainer van Ajax denkt niet dat een dergelijk groot niveauverschil alleen in Nederland voorkomt.

"Bayern wint vandaag in de Bundesliga ook met 7-0 van Bochum. Dit soort uitslagen zie je echt niet alleen in Nederland", zei Ten Hag tegen ESPN. De coach wilde niet zeggen of hij Cambuur naïef vond spelen. "Het is niet aan mij om een oordeel over Cambuur te vellen."

De promovendus begon met drie aanvallers in de ArenA en maakte slechts negen overtredingen. Tot de 1-0 van Jurriën Timber in de zestiende minuut deed Cambuur nog aardig mee, maar daarna werd de ploeg compleet overlopen.

"Ik heb echt genoten van ons tempo vandaag", zei Ten Hag. "Bij het eerste doelpunt verovert Timber de bal en schakelt hij meteen door om het daarna af te maken. Dat was heel mooi om te zien."

"Ook de goal van Mohammed Daramy was een fantastisch moment, hij is een speler die meteen doorpakt na balverlies of een balverovering", lichtte Ten Hag er een ander hoogtepunt uit.

Met Steven Berghuis 'op 10' boekte Ajax drie overtuigende zeges op rij. Met Steven Berghuis 'op 10' boekte Ajax drie overtuigende zeges op rij. Foto: Pro Shots

Ten Hag ziet Berghuis elke werdstrijd beter worden

Ajax beleefde een droomweek met eerder de 0-2-zege op PEC Zwolle en de 1-5-zege tegen Sporting CP in de Champions League. In al die wedstrijden stond vleugelspits Steven Berghuis als nummer 10 opgesteld.

Daarmee rekende de oud-Feyenoorder, die zowel tegen Sporting als tegen Cambuur trefzeker was, gedecideerd af met wat kritiek na een aantal matige wedstrijden in zijn beginperiode in Amsterdam.

"Mensen zetten hem in een negatief daglicht, maar dat vond ik niet terecht", zei Ten Hag. "Natuurlijk moest hij even wennen bij een nieuwe club, maar ik vond hem vanaf het begin al goed, behalve tegen Twente."

"Als de instelling goed is - en dat was zo bij Steven - dan ga je vanzelf groeien. Hij heeft steeds een aanvaardbaar niveau gehaald en wordt nu elke wedstrijd beter."

Ajax kan de goede serie dinsdag een vervolg geven in de uitwedstrijd tegen Fortuna Sittard. Volgende week zaterdag komt FC Groningen naar de ArenA.

