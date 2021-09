Ajax heeft zaterdag met speels gemak de thuiswedstrijd tegen SC Cambuur gewonnen. In de Johan Cruijff ArenA werd het liefst 9-0 voor de titelverdediger, waarvoor liefst acht verschillende spelers tot scoren kwamen.

Volg nieuws over Ajax Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom Ajax

Jurriën Timber, Steven Berghuis, Noussair Mazraoui, David Neres (twee), Dusan Tadic, Mohammed Daramy, Sébastien Haller en Danilo maakten de doelpunten. Het gebeurde slechts eenmaal eerder (Ajax-De Graafschap 9-1 in 1981) dat een club acht verschillende doelpuntenmakers had in de Eredivisie.

Het was voor Ajax de grootste zege sinds de 0-13-overwinning van oktober vorig jaar op VVV-Venlo en een evenaring van de grootste overwinning ooit in de ArenA. De Amsterdammers beleven een topweek, want woensdag wonnen ze in de Champions League met 1-5 van Sporting CP.

Met dertien punten uit vijf duels is Ajax in elk geval een dag koploper. PSV kan zondag langszij komen als het de topper tegen Feyenoord weet te winnen. Cambuur staat met zes punten in de middenmoot.

Cambuur-keeper Sonny Stevens moest negen keer vissen in de ArenA. Cambuur-keeper Sonny Stevens moest negen keer vissen in de ArenA. Foto: Pro Shots

Naïef Cambuur legt Ajax geen strobreed in de weg

Het naïeve Cambuur maakte maar negen overtredingen en kreeg geen enkele gele kaart. De Friezen begonnen met drie aanvallers en probeerden Ajax soms vroeg vast te zetten. In de beginfase kwamen ze zowaar enkele keren in de buurt van het doel van Remko Pasveer, die opnieuw Maarten Stekelenburg verving.

Maar Cambuur gaf ook veel ruimte weg en Timber was na een kwartier de eerste die profiteerde. Nadat hij zelf de bal veroverde, stond de verdediger ook aan het einde van een vlotte Ajax-aanval: 1-0.

Berghuis schoot kort daarna een ingestudeerde hoekschop binnen en Mazraoui scoorde met dank aan de blunderende Cambuur-verdediger Calvin Mac-Intosh.

Neres bepaalde met een fraaie volley via de onderkant van de lat de ruststand op 4-0. Cambuur-trainer Henk de Jong bracht met Jhondly van der Meer in de pauze een vijfde verdediger, maar het mocht niet baten.

David Neres (7) was de enige speler die tweemaal scoorde. David Neres (7) was de enige speler die tweemaal scoorde. Foto: Pro Shots

Paal voorkomt dubbele cijfers

Berghuis schoot eerst nog voor een leeg doel hoog over, maar Tadic had even later wel succes na een mislukte ingreep van Cambuur-keeper Sonny Stevens. Invaller Daramy zorgde daarna in zijn tweede wedstrijd voor Ajax met een schot in de bovenhoek voor de 6-0.

Sébastien Haller was na zijn vier treffers tegen Sporting ook trefzeker tegen Cambuur door van dichtbij met een hakje te scoren. Invaller Danilo deed ook een duit in het zakje op aangeven van Neres, waarna de Braziliaan met een intikker de 9-0 maakte na voorbereidend werk van Daramy.

Het publiek in de ArenA riep om de tiende goal, maar die vernedering bleef Cambuur bespaard. Ryan Gravenberch trof in blessuretijd de paal.