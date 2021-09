Ajax begint zaterdagavond (aftrap 20.00 uur) met Nicolás Tagliafico in de basis tegen SC Cambuur. De linksback is de vervanger van Daley Blind.

Opstelling Ajax Pasveer; Mazraoui, Timber, Martínez, Tagliafico; Álvarez, Berghuis, Gravenberch; Neres, Haller, Tadic.

Opstelling Cambuur Stevens; Schmidt, Mac-Intosh, Tol, Bangura; Hoedemakers; Breij, Jacobs, Maulun, Kallon; Boere.

Het is voor Tagliafico zijn eerste basisplaats sinds hij een rode kaart kreeg in het duel om de Johan Cruijff Schaal tegen PSV (0-4-nederlaag). Na zijn twee duels schorsing moest de Argentijn genoegen nemen met een plek op de reservebank.

Behalve Blind zit ook Antony op de bank. De Braziliaan maakt plaats voor zijn landgenoot David Neres. Ajax mist Davy Klaassen en Maarten Stekelenburg nog altijd, waardoor Steven Berghuis 'op 10' speelt en Remko Pasveer het doel verdedigt.

Sebastién Haller moet opnieuw voor de doelpunten zorgen bij Ajax. De Ivoriaanse spits scoorde woensdag bij zijn Champions League-debuut vier keer tegen Sporting CP (1-5) en maakte vorige week zaterdag twee treffers tegen PEC Zwolle (0-2).

Mohammed Kudus zit voor het eerst dit seizoen bij de selectie. De middenvelder is weer fit na blessureleed en scoorde vrijdag nog voor Jong Ajax tegen Almere City in de Keuken Kampioen Divisie.

Cambuur-trainer Henk de Jong houdt vast aan het elftal dat vorige week met 5-2 te sterk was voor Go Ahead Eagles. Het was de tweede zege van het seizoen voor de Friese promovendus.