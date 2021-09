Internazionale heeft zaterdag bij het basisdebuut van Denzel Dumfries met liefst 6-1 gewonnen van Bologna. In Spanje liep regerend landskampioen Atlético Madrid puntenverlies op tegen Athletic Club na een rode kaart voor João Félix.

Dumfries bestreek de hele rechterflank in het 3-5-2-systeem van Inter en dook regelmatig in het strafschopgebied van Bologna op. De oud-aanvoerder van PSV gaf al na zes minuten een assist bij de openingstreffer van Lautaro Martínez.

Later was Dumfries ook betrokken bij de 3-0 van zijn ploeg. Zijn voorzet kwam via een verdediger van Bologna voor de voeten van Nicolò Barella, die hard raak schoot. De andere goals van Inter werden gemaakt door Milan Skiniar, Matías Vecino en Edin Dzeko (twee). Pas vlak voor tijd redde de Belg Arthur Theate de eer voor Bologna.

Bij regerend landskampioen Inter had Stefan de Vrij centraal achterin ook een basisplaats. Hij werd na 67 minuten gewisseld. Mitchell Dijks en Sydney van Hooijdonk vielen in voor Bologna, waar Jerdy Schouten met een blessure ontbrak.

Met tien punten uit vier duels is Inter voorlopig koploper. Zondag kunnen het nog foutloze AC Milan en AS Roma de 'Nerazzurri' passeren.

Félix krijgt rood na beledigen arbiter

In Spanje liep Atlético Madrid tegen puntenverlies aan en verloor het Félix met een controversiële rode kaart. De 21-jarige Portugees viel in de zestigste minuut in en kreeg ruim een kwartier later geel voor een elleboogstoot. Hij vond dat hij eerst werd vastgehouden en reageerde verbijsterd op de kaart.

Félix wees met zijn vinger naar zijn voorhoofd om duidelijk te maken wat hij van de beslissing van Gil Manzano vond. De scheidsrechter was daar niet van gediend en gaf nog een keer geel. Het betekende de eerste rode kaart uit de carrière van de spelmaker, die nog weinig indruk heeft gemaakt in Madrid sinds hij in 2019 voor 127 miljoen euro werd overgenomen van Benfica.

Gil Manzano floot in Wanda Metropolitano voor 23 overtredingen en deelde in totaal acht gele kaarten uit. Voor Atlético was het de tweede wedstrijd op rij die in 0-0 eindigde. De thuiswedstrijd van woensdag in de Champions League tegen FC Porto leverde ook geen treffers op.

Antoine Griezmann viel in dat duel na rust in bij de Madrilenen en werd toen door een flink deel van het thuispubliek uitgefloten. Trainer Diego Simeone noemde dat "ziekelijk gedrag" van de fans, maar ook zaterdag klonk er weer gefluit. De Franse aanvaller werd in de 55e minuut gewisseld.

Atlético blijft koploper in Spanje met elf punten uit vijf duels, maar onder meer Real Madrid en Valencia kunnen de regerend landskampioen dit weekend nog passeren. Beide teams staan op tien punten en spelen zondag tegen elkaar.

