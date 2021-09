De Noord-Franse derby tussen RC Lens en Lille OSC is zaterdag behoorlijk uit de hand gelopen. Honderden supporters van de thuisploeg liepen tijdens de rust het veld op richting het vak van de supporters van Lille.

Agenten en stewards hadden grote moeite om de relschoppers bij elkaar vandaan te houden. De aftrap van de tweede helft werd vanwege de ongeregeldheden een half uur uitgesteld, maar na spoedoverleg tussen de betrokken partijen werd besloten om de wedstrijd wel uit te spelen.

Extra politie in het stadion zag erop toe dat de rivaliserende supportersgroepen niet opnieuw met elkaar de strijd aangingen.

Het stond nog 0-0 toen het escaleerde in Lens. De thuisploeg won de wedstrijd met 1-0 door een goal van Przemyslaw Frankowski een kwartier voor tijd. Bij regerend landskampioen Lille stond Sven Botman zoals gebruikelijk centraal achterin.

Franse minister verbolgen na nieuw incident

Het is de tweede keer dit prille seizoen dat supporters voor problemen zorgen in de Ligue 1. Vorige maand liepen fans van OGC Nice het veld op om spelers van Olympique Marseille te belagen.

Marseille weigerde daarop de Zuid-Franse derby uit te spelen. Nice kreeg als straf een punt in mindering en het restant van het duel moet op neutraal terrein worden uitgespeeld op 27 oktober. Bovendien moet Nice drie duels zonder publiek spelen.

Minister Roxana Maracineanu van Sport reageerde verbolgen op de nieuwe onlusten in het Franse profvoetbal. "Met de overheid strijden we voor de belangen van de fans: volle tribunes, staantribunes, roken in gereserveerde ruimtes, reizen naar wedstrijden. Daarnaast voer ik ook campagne om supporters te betrekken bij het bestuur van de clubs."

"Dit begin van het seizoen helpt dan niet. Een 'reality check' is snel nodig voor iedereen die bij het voetbal is betrokken, om te beginnen bij de supporters", aldus Maracineau.

