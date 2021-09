De Noord-Franse derby tussen RC Lens en Lille OSC is zaterdag behoorlijk uit de hand gelopen. Honderden supporters van de thuisploeg liepen tijdens de rust het veld op om de uitsupporters te belagen.

De aftrap van de tweede helft is vanwege de ongeregeldheden uitgesteld. Na een onderbreking van drie kwartier is de wedstrijd iets na 18.30 uur hervat. Er is extra politie aanwezig om in te staan voor de veiligheid.

Het stond nog 0-0 toen het escaleerde in Lens. Bij titelverdediger Lille stond Sven Botman centraal achterin.

Het is de tweede keer dit prille seizoen dat supporters voor problemen zorgen in de Ligue 1. Eerder liepen fans van OGC Nice het veld op om spelers van Olympique Marseille te belagen.

Marseille weigerde daarop de Zuid-Franse derby uit te spelen. Nice kreeg als straf een punt in mindering en het restant van het duel moet op neutraal terrein worden uitgespeeld. Bovendien moet Nice drie duels zonder publiek spelen.

Voor de appgebruikers: tik op de tweet voor een video van de ongeregeldheden in Lens.