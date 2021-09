Willem II blijft verrassen in de Eredivisie. De Tilburgers wonnen zaterdag ondanks een blunder van doelman Timon Wellenreuther met 2-1 van FC Groningen. Sc Heerenveen vond eveneens de weg naar boven door een nipte zege op Fortuna Sittard (1-0).

Bij Willem II keerde Wellenreuther terug onder de lat na de keeperssoap van vorige week, toen vierde keeper Connor van den Berg moest invallen na een rode kaart voor Jorn Brondeel. Wellenreuther was toen geblesseerd, terwijl Robbin Ruiter weigert te keepen voor de Tilburgers sinds de komst van de Duitser.

De 25-jarige Wellenreuther ging na ruim een uur spelen in de fout toen hij de bal in de opbouw zomaar in de voeten schoof van Tomás Suslov, die vervolgens koelbloedig afwerkte.

Willem II leidde op dat moment met 2-0 door doelpunten van Kwasi Wriedt en Driess Saddiki. Wriedt profiteerde na vijf minuten spelen van balverlies van FC Groningen-middenvelder Deroy Duare, waarna hij Saddiki ook nog in staat stelde om te scoren. Na de aansluitingstreffer van Suslov kwam de zege niet in gevaar voor Willem II.

Direct na het laatste fluitsignaal ontstond er nog een flink opstootje met Suslov en Wellenreuther in de hoofdrol. Scheidsrechter Jeroen Manschot kon met veel moeite te orde herstellen.

Door de zege stijgt Willem II voorlopig naar de vierde plaats op de ranglijst. De ploeg van de nieuwe trainer Fred Grim heeft tien punten uit vijf wedstrijden. Met vijf punten uit vijf duels beleeft FC Groningen een teleurstellende seizoensstart.

Henk Veerman was het goudhaantje bij sc Heerenveen. Foto: Pro Shots

Henk Veerman kopt Heerenveen naar zege

Eerder op de avond won sc Heerenveen dankzij een doelpunt van Henk Veerman nipt van Fortuna Sittard. De enige treffer van de wedstrijd viel al na vijf minuten in het Abe Lenstra Stadion.

Volendammer Veerman kopte uit een hoekschop van zijn plaatsgenoot Joey Veerman kiezelhard binnen, wat alweer zijn vierde doelpunt van het seizoen betekende. Daarmee is hij samen met Sébastien Haller (Ajax) topscorer in de Eredivisie.

Heerenveen verzuimde in het vervolg om verder afstand te nemen van Fortuna Sittard, dat vooral voor rust een zwakke indruk maakte. Henk Veerman kopte naast uit een hoekschop en Fortuna-doelman Yanick van Osch redde op schoten van Benjamin Nygren en Tibor Halilovic.

Heerenveen opende het seizoen met twee overwinningen op rij, maar verloor vervolgens van AZ (1-3) en speelde gelijk in de Derby van het Noorden met FC Groningen (1-1). Met tien punten uit vijf duels beleven de Friezen wel een prima seizoensstart.

Voor Fortuna Sittard is de nederlaag in Heerenveen al de derde wedstrijd op rij zonder overwinning. Na de openingszege op FC Twente (2-1) moesten de Limburgers de punten delen met RKC Waalwijk (2-2) en verloren ze van Sparta Rotterdam (3-1).

