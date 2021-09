Sc Heerenveen heeft de weg naar boven weer gevonden in de Eredivisie. De Friezen wonnen zaterdag dankzij een razendsnelle kopgoal van Henk Veerman met 1-0 van Fortuna Sittard.

Het doelpunt van Veerman viel al na vijf minuten in het Abe Lenstra Stadion. De Volendammer kopte uit een hoekschop van zijn plaatsgenoot Joey Veerman kiezelhard binnen, wat alweer zijn vierde doelpunt van het seizoen betekende. Daarmee is hij samen met Sébastien Haller (Ajax) topscorer in de Eredivisie.

Heerenveen verzuimde in het vervolg om verder afstand te nemen van Fortuna Sittard, dat vooral voor rust een zwakke indruk maakte. Henk Veerman kopte naast uit een hoekschop en Fortuna-doelman Yanick van Osch redde op schoten van Benjamin Nygren en Tibor Halilovic.

Heerenveen opende het seizoen nog met twee overwinningen op rij, maar verloor vervolgens van AZ (1-3) en speelde gelijk in de Derby van het Noorden met FC Groningen (1-1). Met tien punten uit vijf duels beleven de Friezen echter een prima seizoensstart.

Voor Fortuna Sittard is de nederlaag in Heerenveen al de derde wedstrijd op rij zonder overwinning. Na de openingszege op FC Twente (2-1) moesten de Limburgers de punten delen met RKC Waalwijk (2-2) en verloren ze van Sparta Rotterdam (3-1).

Later op de dag staan Willem II-FC Groningen (18.45 uur), Ajax-SC Cambuur (20.00 uur) en FC Utrecht-RKC Waalwijk (21.00 uur) op het programma in de Eredivisie.

