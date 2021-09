Liverpool heeft zaterdag in de Premier League een 3-0-thuiszege geboekt op Crystal Palace, mede dankzij de honderdste treffer van Sadio Mané in dienst van de club. 'The Reds' liepen bovendien uit op Manchester City, dat niet tot scoren kwam tegen Southampton: 0-0.

Mané opende kort voor rust de score door van dichtbij een rebound binnen te tikken. De Senegalees, die sinds 2016 op Anfield speelt, is de negentiende speler met minimaal honderd goals in de clubgeschiedenis van Liverpool.

In de tweede helft maakte Mohamed Salah zijn 130e treffer voor Liverpool. De Egyptenaar profiteerde bij een hoekschop van een dekkingsfout van Crystal Palace-invaller Jaïro Riedewald en werkte bij de tweede paal binnen.

Ook de derde treffer viel uit een corner. Een afgeslagen bal werd door middenvelder Naby Keïta fraai binnen gevolleerd. Virgil van Dijk speelde de hele wedstrijd mee bij Liverpool. De centrale verdediger was met een kopbal die nipt over ging nog dicht bij een doelpunt.

Er was geen doorkomen aan voor Manchester City tegen Southampton. Foto: Pro Shots

Manchester City niet langs Southampton

Liverpool is met dertien punten uit vijf duels koploper, al kan Manchester United zondag nog langszij komen. Manchester City staat slechts op tien punten, na een 0-0 in eigen huis tegen Southampton.

Met verdediger Nathan Aké negentig minuten op het veld domineerde City het duel, maar slaagde de ploeg van manager Josep Guardiola er niet in om te scoren. Diep in blessuretijd leek Raheem Sterling de winnende voor City te maken, maar zijn treffer werd door de VAR afgekeurd wegens buitenspel.

Arsenal boekte zijn tweede zege van het seizoen. Een treffer van Martin Ødegaard uit een vrije trap was voldoende voor een 0-1-overwinning op Burnley, waar Erik Pieters op de bank bleef. Norwich-doelman Tim Krul moest drie treffers toestaan tegen Watford (1-3) en staat met zijn ploeg puntloos onderaan.

