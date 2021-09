Bayern München heeft zaterdag flink uitgehaald in de Bundesliga. Vier dagen na de galavoorstelling tegen FC Barcelona in de Champions League won de regerend landskampioen in eigen huis met 7-0 van VfL Bochum. Mark Flekken, die vrijdag werd opgenomen in de voorselectie van Oranje, hield de nul bij zijn club SC Freiburg.

Bayern stond bij rust al met 4-0 voor tegen Freiburg. Leroy Sané, Joshua Kimmich en Serge Gnabry scoorden voor de ploeg van trainer Julian Nagelsmann, terwijl Bochum-verdediger Vassilios Lampropoulos ook nog een kolderiek eigen doelpunt maakte. Lampropoulos speelde de bal zonder te kijken terug op zijn doelman, die echter in de andere hoek stond.

Na de onderbreking deed Bayern het bepaald niet rustiger aan en liep 'Der Rekordmeister' uit naar 7-0, mede dankzij een intikker van Robert Lewandowski. De Pool was daarmee voor de negentiende keer op rij trefzeker voor de Duitse recordkampioen. Kimmich en Eric Maxim Choupo-Moting waren de andere doelpuntenmakers.

Bayern München maakte afgelopen dinsdag indruk in de Champions League door het FC Barcelona van trainer Ronald Koeman met 0-3 te vernederen. Barcelona had niets in te brengen tegen de zesvoudig winnaar van de Europacup I/Champions League en schoot geen enkele keer op doel.

Door de ruime overwinning neemt Bayern met dertien punten de koppositie in de Bundesliga voorlopig over van VfL Wolfsburg. De club van trainer Mark van Bommel komt zondag nog in actie tegen Eintracht Frankfurt.

Mark Flekken kon terugkijken op een geslaagde wedstrijd tegen Mainz. Mark Flekken kon terugkijken op een geslaagde wedstrijd tegen Mainz. Foto: Getty Images

Flekken noteert clean sheet bij Freiburg

Flekken hield daags na zijn uitverkiezing in de voorselectie van het Nederlands elftal de nul bij zijn club SC Freiburg tegen FSV Mainz. In de MEWA Arena bleven beide ploegen op een doelpuntloos gelijkspel steken.

De 28-jarige Flekken is een van de vier keepers in de voorselectie van bondscoach Louis van Gaal voor de interlandperiode in oktober, naast Joël Drommel, Justin Bijlow en Tim Krul. De door Roda JC opgeleide doelman speelde nog nooit in het eerste elftal van een Nederlandse club.

Van Gaal maakt op 1 oktober bekend welke spelers zich mogen melden voor de WK-kwalificatieduels met Letland en Gibraltar. De uitwedstrijd tegen Letland is exact een week later en weer drie dagen later zijn de Gibraltarezen de opponent in Rotterdam.

Verder in de Bundesliga won het FC Augsburg van aanvoerder Jeffrey Gouweleeuw met 1-0 van Borussia Mönchengladbach en eindigde Arminia Bielefeld-1899 Hoffenheim in 0-0.

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in de Bundesliga