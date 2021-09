PSV-trainer Roger Schmidt is beducht voor Feyenoord in de aanloop naar de topper van zondag. De Duitser is van mening dat de Rotterdammers sterker zijn dan vorig seizoen, toen de Eindhovenaren verloren en gelijkspeelden tegen de ploeg van toenmalig trainer Dick Advocaat.

"Ik denk dat ze beter zijn dan vorig seizoen en ze hebben een duidelijk speelplan", zei Schmidt daags voor PSV-Feyenoord op zijn persconferentie. "Ze kunnen de boel gesloten houden en hebben offensief een aantal goede spelers."

Feyenoord oogstte onder de nieuwe trainer Arne Slot lof in de eerste weken van het nieuwe seizoen door het hoofdtoernooi van de Conference League te bereiken en in de Eredivisie te winnen van Willem II en Go Ahead Eagles. Drie weken geleden leden de Rotterdammers tegen FC Utrecht de eerste competitienederlaag van deze jaargang.

Voor PSV wacht drie dagen na de ontmoeting met Real Sociedad in de Europa League (2-2) opnieuw een zware wedstrijd, maar volgens Schmidt kunnen zijn spelers dat bolwerken. "Wij hebben vaker met zo'n druk schema te maken gehad. Het is geen probleem voor ons."

"We hebben zondag een goed uitgeruste ploeg om thuis het beste van onszelf te laten zien. Tegen Feyenoord moeten we er weer staan. Het is een enorm belangrijke wedstrijd, die goed voor het zelfvertrouwen kan zijn."

Phillipp Mwene ontbreekt hoogstwaarschijnlijk bij PSV voor de topper tegen Feyenoord. Phillipp Mwene ontbreekt hoogstwaarschijnlijk bij PSV voor de topper tegen Feyenoord. Foto: Pro Shots

PSV mogelijk zonder Mwene tegen Feyenoord

Schmidt kan tegen Feyenoord hoogstwaarschijnlijk geen beroep doen op Phillipp Mwene. De rechtsachter kampt met wat klachten en stond zaterdag niet op het trainingsveld van De Herdgang voor de afsluitende training richting het duel met Feyenoord.

De 27-jarige Mwene was donderdag in de eerste groepswedstrijd tegen Real Sociedad in de Europa League nog basisspeler. De Oostenrijker ging toen halverwege de tweede helft naar de kant.

Als Mwene niet kan spelen tegen Feyenoord, is Jordan Teze de meest logische vervanger als rechtsback. De voormalig jeugdinternational is dit seizoen zijn basisplaats kwijtgeraakt.

Ibrahim Sangaré kan zondag wegens een liesblessure ook niet meedoen. De Ivoriaan miste eerder al de voorbije twee duels met AZ en Sociedad. Schmidt heeft verder de beschikking over zijn vaste basisteam voor de topper van zondag, die om 14.30 uur begint.