PSV kan zondag in de thuiswedstrijd tegen Feyenoord vermoedelijk niet beschikken over Phillipp Mwene. De rechtsachter ontbrak zaterdag op sportcomplex De Herdgang tijdens de afsluitende training.

Volg nieuws over PSV Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom PSV

De 27-jarige Mwene was donderdag in de eerste groepswedstrijd tegen Real Sociedad in de Europa League (2-2) nog basisspeler. De Oostenrijker ging toen halverwege de tweede helft naar de kant.

Als Mwene niet kan spelen tegen Feyenoord, is Jordan Teze de meest logische vervanger als rechtsback. De voormalig jeugdinternational is dit seizoen zijn basisplaats kwijtgeraakt.

Ibrahim Sangaré kan zondag wegens een liesblessure ook niet meedoen. De Ivoriaan miste eerder al de voorbije twee duels met AZ en Sociedad.

Trainer Roger Schmidt heeft verder de beschikking over zijn vaste basisteam voor de topper van zondag, die om 14.30 uur begint. PSV is na vier speelrondes met twaalf punten koploper in de Eredivisie. Feyenoord heeft na drie duels zes punten.