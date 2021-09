Ajax-Cambuur ·

46' Trainer Henk de Jong grijpt in bij Cambuur, Jhondly van der Meer gaat de verdediging versterken. Hij komt in de ploeg voor Jamie Jacobs. Ook Ajax heeft in de rust één keer gewisseld. Noussair Mazraoui is in de kleedkamer achtergebleven, hij wordt afgelost door Perr Schuurs.