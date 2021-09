Peter Bosz is ervan overtuigd dat hij zondag met Olympique Lyon kan winnen van koploper Paris Saint-Germain. De oud-trainer van onder meer Ajax, Borussia Dortmund en Bayer Leverkusen ziet zijn ploeg niet per definitie als underdog.

"Ik hou er niet van om te zeggen dat we niets te verliezen hebben. Als we niet goed spelen, verliezen we gewoon drie punten", zei Bosz zaterdag op zijn persconferentie. "En of Kylian Mbappé er nu wel of niet bij is, ik focus me op mijn eigen ploeg."

Mbappé viel midweeks uit bij PSG tijdens de Champions League-wedstrijd tegen Club Brugge (1-1). Hij ondergaat zondagochtend een laatste test, maar lijkt tegen Lyon niet opnieuw de gedroomde voorhoede met Lionel Messi en Neymar te kunnen vormen.

Bosz is uiteraard wel op zijn hoede voor de sterspelers van PSG. "Ik heb veel wedstrijden van Messi gezien en ben er zelfs weleens voor thuisgebleven. Het is een genot om hem te zien spelen en het zal des te mooier zijn om van hem te winnen", zei hij.

"Maar dat kunnen we alleen bereiken als we een hecht team zijn. We lijden nog steeds te veel balverlies. Het zal tegen PSG wat dat betreft beter moeten dan donderdag tegen Rangers."

Lyon versloeg Rangers donderdag in de groepsfase van de Europa League met 0-2. De uitwedstrijd tegen Paris Saint-Germain, dat alle vijf competitieduels tot dusver won, begint zondag om 20.45 uur.

