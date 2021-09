Frank de Boer kan zijn vertrek als bondscoach van het Nederlands elftal inmiddels accepteren. De oud-trainer van Ajax vindt dat de KNVB een goede keuze heeft gemaakt door Louis van Gaal tot zijn opvolger te benoemen.

Onder De Boer beleefde Oranje eind juni een teleurstellend EK. De groepsfase werd nog overleefd, maar in de achtste finales werd kansloos met 2-0 van Tsjechië verloren.

"Het is achter de rug en ik heb het een plek gegeven. Er is inmiddels genoeg tijd overheen gegaan, dus we moeten weer overgaan tot de orde van de dag. Het leven gaat door", zegt De Boer zaterdag tegen het AD.

De voormalige topverdediger vindt het niet lastig om nu naar het Nederlands elftal te kijken, dat het in de eerste drie wedstrijden met Van Gaal aan het roer goed deed in de WK-kwalificatie.

"Ik heb goed contact met hem en heb hem ook nog gesproken. Ik ben heel blij dat hij het nu goed doet. We weten allemaal dat hij een toptrainer is en als ik het iemand gun, is het Louis", aldus De Boer.

"Ik ben blij dat hij mijn opvolger is en ik gun hem het beste. Als hij ervoor gaat, dan weet ik dat hij er met heel zijn ziel en zaligheid voor gaat, dus ik wens hem alle succes."

Oranje staat er goed voor in WK-kwalificatie

Dankzij de resultaten in de laatste drie interlands - er werd met 1-1 gelijkgespeeld tegen Noorwegen en ruim gewonnen van Montenegro (4-0) en Turkije (6-1) - staat Nederland er goed voor in de kwalificatiereeks voor het WK van 2022.

Oranje gaat met nog vier groepswedstrijden voor de boeg aan de leiding in poule G. Alleen de nummers één van alle groepen bemachtigen een rechtstreeks ticket voor het eindtoernooi in Qatar.

De eerstvolgende interlands onder Van Gaal zijn volgende maand, wanneer Nederland eerst op bezoek gaat bij Letland (8 oktober) en daarna Gibraltar ontvangt (11 oktober).