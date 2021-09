Het Derby County van manager Wayne Rooney heeft uitstel van betaling aangevraagd. De club uit het Championship verkeert in grote financiële problemen door de coronacrisis en het uitblijven van een overname.

Tijdelijke bestuurders moeten er nu voor gaan zorgen dat de financiële huishouding van de club weer op orde komt. Derby heeft te maken met een terugloop van inkomsten van bijna 23,5 miljoen euro.

"Vorige week is duidelijk geworden dat het proces om een nieuwe eigenaar te vinden, ondanks alle onderhandelingen met geloofwaardige partijen, niet op korte termijn succes gaat opleveren", meldt Derby County in een verklaring.

"Ook vanwege de coronacrisis zijn we niet in staat onze dagelijkse financiële verplichtingen na te komen. De directie ziet daarom geen andere keuze dan deze beslissing te nemen om de club te beschermen."

De club die in 2008 voor het laatst in de Premier League speelde doet een beroep op de English Football League om te helpen zoeken naar een geschikte kandidaat om de club over te nemen.

Derby County, waarvan Rooney tot januari van dit jaar naast manager ook speler was, moet vrezen voor puntenaftrek. De club heeft pas één van de zeven gespeelde duels gewonnen. Phillip Cocu werd er in november van vorig jaar ontslagen.