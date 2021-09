Khalid Boulahrouz gaat aan de slag als assistent-trainer bij AZ. De 39-jarige oud-verdediger liep sinds afgelopen zomer stage bij de Alkmaarders en heeft zaterdag een tweejarig contract getekend.

"Ik heb altijd gezegd dat ik nooit trainer wilde worden, maar Robin van Persie heeft me overgehaald om het in ieder geval te proberen. Dat ben ik hier bij AZ gaan doen en dat is me enorm goed bevallen", zegt Boulahrouz op de site van AZ.

"Ik heb er heel veel plezier in om mijn ervaringen te delen met de jongens op het veld. Dit is een nieuwe fase in mijn carrière. Ik heb nog een lange weg te gaan, maar dit is een mooie mogelijkheid om veel ervaring op te doen."

Boulahrouz speelde in de jeugd van AZ. Als prof kwam hij achtereenvolgens uit voor RKC Waalwijk, Hamburger SV, Chelsea, Sevilla, VfB Stuttgart, Sporting CP, Brøndby IF en Feyenoord.

Ook heeft 'de Kannibaal' 35 interlands namens het Nederlands elftal achter zijn naam staan. Hij debuteerde in september 2004 in Oranje en was erbij op de WK's van 2006 en 2010 en het EK van 2008.

Khalid Boulahrouz flankeert hoofdtrainer Pascal Jansen op de bank bij AZ. Khalid Boulahrouz flankeert hoofdtrainer Pascal Jansen op de bank bij AZ. Foto: ANP

'Hij brengt zijn ervaring goed over'

Directeur Max Huiberts van AZ is blij dat Boulahrouz hoofdtrainer Pascal Jansen gaat assisteren. "Hij heeft in korte tijd bewezen dat hij zijn kennis en ruime ervaring in de top van de voetbalwereld op goede wijze weet over te brengen op de spelers."

AZ, dat afgelopen zomer met onder anderen Marco Bizot, Jonas Svensson, Teun Koopmeiners, Calvin Stengs en Myron Boadu veel belangrijke spelers zag vertrekken, is matig aan het Eredivisie-seizoen begonnen. Na drie speelrondes staat de club vijftiende.

