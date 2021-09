Vivianne Miedema vindt dat haar medespelers moeten opstaan bij de Oranjevrouwen na het teleurstellende gelijkspel van vrijdag tegen Tsjechië (1-1). De spits redde in de slotfase een punt voor Nederland, waarmee ze voor de zesde achtereenvolgende interland trefzeker was.

"We hebben genoeg meiden die een goal kunnen maken", zei Miedema na afloop van het duel met Tsjechië. "Maar na de zomer zijn veel speelsters nog op zoek naar de juiste vorm."

"Ik sta er als spits om de doelpunten te maken, maar we moeten niet geheel afhankelijk van mij zijn. Natuurlijk, scoren is mijn kwaliteit. En als ik niet scoor, krijg ik het wel van jullie te horen", zei ze met een knipoog naar de journalisten tijdens de digitale persconferentie.

De 25-jarige Miedema deed in Groningen van zich spreken door de Oranjevrouwen in de 83e minuut op gelijke hoogte met Tsjechië te schieten, wat alweer haar veertiende doelpunt in de afgelopen tien interlands betekende. Van die veertien goals maakte ze er tien op de Olympische Spelen, waarmee ze topscorer van het toernooi werd.

De cijfers van haar teamgenoten steken daar schril bij af. Linksbuiten Lieke Martens scoorde weliswaar zes keer in 2021, maar deed dat tegen voornamelijk zwakke tegenstanders. Datzelfde geldt voor rechtsbuiten Shanice van de Sanden (drie goals), die tegen Tsjechië ook werd gewisseld.

'Positieve start onder Mark'

Tegen Tsjechië viel op dat Van de Sanden vaak naast Miedema in de punt van de aanval opdook, terwijl het strafschopgebied al vrij drukbezet was door de verdedigende Tsjechen. Miedema, die tot haar doelpunt vrij onzichtbaar was, vindt niet dat de rechtsbuiten haar kansen en ruimte ontneemt.

"Zij bindt dan andere verdedigers aan zich", aldus Miedema. "Bij Tsjechië spelen een aantal spelers van Slavia Praag, waartegen ik met Arsenal laatst heb gespeeld in de Champions League. Ze wisten dondersgoed dat ze het midden moesten dichtbouwen. Het wordt dan heel druk."

Ondanks het gelijkspel tegen Tsjechië is Miedema er nu al van overtuigd dat de nieuwe bondscoach Mark Parsons van toegevoegde waarde is voor de Oranjevrouwen. De 35-jarige Brit stond afgelopen maandag voor het eerst op het trainingsveld in Zeist.

"Het is een positieve start. Natuurlijk was het in het begin even wennen, maar we moeten onszelf de tijd geven. Ik heb een heel goede indruk van hem gekregen en hij is een trainer die ons verder kan helpen. We kunnen met zijn ideeën aan de slag."