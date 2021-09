Mark Parsons is alleen teleurgesteld over het resultaat na het 1-1-gelijkspel van de Oranjevrouwen tegen Tsjechië. De nieuwe bondscoach is blij met het spel van zijn ploeg, die de nummer 27 van de wereld niet over de knie kon leggen.

"Ik ben natuurlijk erg teleurgesteld over het resultaat, maar juist blij met alle andere prestaties die we vanavond geleverd hebben", zei Parsons na afloop in Groningen. "We waren erg dominant en sterk."

De Oranjevrouwen speelden een matige wedstrijd tegen Tsjechië. Nederland kwam vlak na rust op achterstand door een doelpunt van Andrea Staskov. Pas een kleine tien minuten voor tijd voorkwam Vivianne Miedema met de 1-1 een blamage voor de thuisploeg.

"Dit was de zwaarst denkbare openingswedstrijd van de WK-kwalificatiereeks", aldus Parsons, die recordinternational Sherida Spitse passeerde omdat ze volgens hem nog moet opbouwen na een blessure.

"Natuurlijk hoop je op een andere wedstrijd, maar we hebben Tsjechië te respecteren. Ze speelden sterk en gedisciplineerd. In de tweede helft waren we beter aan de bal."

Vivianne Miedema redde een punt voor de Oranjevrouwen.

'Meer wapens dan alleen Miedema'

Parsons vindt niet dat de Oranjevrouwen te afhankelijk zijn van Miedema. De spits scoorde in haar laatste zes interlands, terwijl Lieke Martens en Shanice van de Sanden moeizaam het net vinden. Tegen Tsjechië raakte Martens nog wel de lat.

"We hebben veel andere wapens", zei de bondscoach. "Hoewel Vivianne veel scoort, is het niet zo dat we te afhankelijk van haar zijn. Ze is van wereldklasse. Hoe vaak dachten jullie vanavond wel niet dat de bal erin lag? Ik dacht wel vijf of zes keer."

"Ik wil de rust bewaren, maar dat staat los van hoe belangrijk deze WK-kwalificatiereeks is. Er staat niet meer druk op de volgende wedstrijd tegen IJsland, want bij dit topteam is er bij elke wedstrijd sprake van druk. We moeten doorgaan op de ingeslagen weg."

De Oranjevrouwen vervolgen dinsdag de WK-kwalificatiereeks met een uitwedstrijd tegen IJsland. Alleen de groepswinnaar plaatst zich direct voor het WK van 2023, dat in Australië en Nieuw-Zeeland wordt gehouden.