De Oranjevrouwen begonnen het tijdperk onder bondscoach Mark Parsons vrijdag met een 1-1-gelijkspel tegen Tsjechië. Aanvoerder Sari van Veenendaal zocht de schuld voor het puntenverlies in de WK-kwalificatie desondanks bij de spelers zelf.

Volg nieuws over de Oranjevrouwen Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom de Oranjevrouwen

"Het ligt gewoon aan ons", antwoordde Van Veenendaal tegen de NOS op de vraag of Oranje nog moest wennen aan de opvolger van de zeer succesvolle Sarina Wiegman. "We krijgen veel te makkelijk een goal tegen en laten zelf veel kansen liggen."

"Ik sta hier met een slecht gevoel", zei de balende keeper. "We wisten dat dit een tegenstander was waartegen we goed moesten voetballen. Dat hebben we bij vlagen gedaan, maar 1-1 is niet goed genoeg."

Oranje had een overwicht in balbezit tegen Tsjechië, maar was slordig in de afronding. Achterin oogde de ploeg van Parsons soms erg kwetsbaar en dat resulteerde kort na rust in de openingstreffer van Andrea Stasková. Pas vlak voor tijd kon Vivianne Miedema met de gelijkmaker een blamage voorkomen.

Van Veenendaal denkt niet dat de korte voorbereidingstijd op het eerste WK-kwalificatieduel een rol speelde. "Ik kan nu wel met allemaal excuses komen, maar het was gewoon niet goed genoeg. We moeten zorgen dat we dinsdag beter zijn."

Dan speelt Oranje in en tegen IJsland het tweede duel in de kwalificatie voor het WK in Australië en Nieuw-Zeeland.