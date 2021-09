Jurgen Ekkelenkamp heeft vrijdag een droomdebuut beleefd bij Hertha BSC. De Nederlandse middenvelder luisterde zijn debuut voor de Bundesliga-club op met een razendsnel doelpunt in de met 2-1 gewonnen thuiswedstrijd tegen Greuther Fürth.

Ekkelenkamp, die afgelopen transferperiode werd overgenomen van Ajax, kwam na een uur spelen binnen de lijnen bij Hertha. Een minuut later was hij al trefzeker. Met een kopbal uit een corner zorgde de jeugdinternational voor de gelijkmaker in Berlijn.

Daarmee maakte Ekkelenkamp de openingstreffer van Branimir Hrgota ongedaan. De Zweed bracht het gepromoveerde Greuther Fürth enkele minuten eerder uit een strafschop op voorsprong.

Elf minuten voor tijd had Ekkelenkamp ook een groot aandeel in de 2-1 van Hertha. Hij leek de winnende te maken, maar Greuther Fürth-verdediger Maximilian Bauer bleek de bal het laatst te hebben geraakt en kreeg daarom een eigen doelpunt achter zijn naam.

Bij Hertha speelde Deyovaisio Zeefuik de hele wedstrijd. Nick Viergever deed hetzelfde bij Greuther Fürth, waar Jetro Willems na ruim een uur werd gewisseld.

Dankzij de overwinning klimt Hertha met zes punten uit vijf wedstrijden naar de negende plaats. Greuther Fürth blijft met één punt hekkensluiter.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Bundesliga