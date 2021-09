Sarina Wiegman heeft vrijdag in haar eerste interland als bondscoach van Engeland een ruime zege geboekt op Noord-Macedonië. In het Saint Mary's Stadium in Southampton werd het liefst 8-0.

Ellen White en Bethany England maakten ieder twee doelpunten voor de ploeg van Wiegman, die ook Ella Ann Toone en Bethany Mead zag scoren. Bovendien schoot Noord-Macedonië de bal tweemaal in eigen doel.

Engeland was veel te sterk voor de Balkan-ploeg en noteerde liefst 46 doelpogingen. "De tegenstander was niet erg goed", zei Wiegman tegen ITV. "We kregen zoveel kansen dat we wel vaker dan acht keer hadden moeten scoren."

Toch sprak de bondscoach van een heel goede start. "We hebben hard gewerkt en ik zag veel energie in de ploeg. Het was een mooie avond met een goede sfeer in het stadion."

Wiegman met haar ploeg in het gelid voor het Engelse volkslied. Wiegman met haar ploeg in het gelid voor het Engelse volkslied. Foto: Reuters

Ook concurrenten van Engeland winnen ruim

De 51-jarige Wiegman nam na de Olympische Spelen afscheid als bondscoach van de Oranjevrouwen. In de vijf jaar als bondscoach was ze zeer succesvol met het winnen van het EK in eigen land en de tweede plek op het WK in Frankrijk.

Wegens die prestaties werd ze door de FIFA tweemaal uitgeroepen tot coach van het jaar in het vrouwenvoetbal. Het leverde haar ook de overgang naar Engeland op, dat komende zomer gastheer van het EK is.

Behalve Engeland boekten ook Oostenrijk (8-1 tegen Letland) en Noord-Ierland (4-0 tegen Luxemburg) een ruime zege in hun eerste duel in groep D van de WK-kwalificatie.