Jong AZ blijft ook na de zevende speelronde koploper in de Keuken Kampioen Divisie. De Alkmaarders verloren vrijdag weliswaar met 2-1 bij FC Den Bosch, maar concurrent Excelsior ging bij De Graafschap eveneens onderuit: 3-1. Bij Jong Ajax luisterde Mohammed Kudus zijn rentree op met een doelpunt.

Jong AZ kwam na een klein half uur op achterstand bij Den Bosch door een doelpunt van Roy Kuijpers, die profiteerde van geklungel in de verdediging van de tegenstander. Een kwartier na rust bracht Yusuf Barasi de bezoekers uit een strafschop langszij. In de slotfase hielp Kuijpers de Brabanders ook aan de winst.

Op De Vijverberg vielen alle doelpunten in de tweede helft. Jasper van Heertum opende met een intikker de score voor De Graafschap, maar enkele minuten later benutte Marouan Azarkan de eerste grote kans voor Excelsior. Joey Konings (lobje) en Elmo Lieftink (vrije trap in de kruising) bezorgden de thuisploeg alsnog de drie punten.

Jong AZ, dat tegen FC Den Bosch voor de tweede keer dit seizoen verloor, gaat met vijftien punten aan kop. Jong FC Utrecht, dat met 0-3 won bij Helmond Sport via goals van Sylian Mokono, Rayan El Azrak en Djevencio van der Kust, is met veertien punten de nieuwe nummer twee. Excelsior zakte met dertien punten naar de derde plaats.

Mohammed Kudus zorgde voor het eerste doelpunt van Jong Ajax tegen Almere City. Foto: Pro Shots

Kudus scoort bij rentree voor winnend Jong Ajax

Kudus maakte het eerste doelpunt voor Jong Ajax in de met 2-4 gewonnen wedstrijd tegen het Almere City FC van coach Gertjan Verbeek. De Ghanees, die sinds medio juli uit de roulatie was door een enkelblessure, zorgde in de twintigste minuut vanaf de rand van het zestienmetergebied voor de 1-1.

Tien minuten eerder had Lance Duijvestijn Almere City op voorsprong gebracht. Max de Waal leidde Jong Ajax na rust met een hattrick, waaronder twee penalty's (waarvan één panenka), naar de winst. In de slotfase deed Tijmen Wildeboer nog wat terug namens de Flevolanders.

FC Volendam klom naar de vierde plaats dankzij een 2-1-zege op VVV-Venlo. Robert Mühren en Boy Deul scoorden namens de thuisploeg en Tristan Dekker was trefzeker namens de Limburgers.

Teleurstelling bij NAC Breda. Teleurstelling bij NAC Breda. Foto: Pro Shots

NAC thuis onderuit tegen FC Emmen

Waar VVV de derde nederlaag van het seizoen leed, boekte een andere degradant juist de derde zege. FC Emmen won met 1-2 bij NAC Breda dankzij treffers van Rui Mendes en Lorenzo Burnet. Danny Bakker scoorde tussendoor voor NAC, dat de wedstrijd met tien man eindigde door een rode kaart voor Colin Rosler.

De wedstrijd werd na rust tijdelijk stilgelegd door scheidsrechter Allard Lindhout omdat er met bekers bier werd gegooid door de fans van de thuisclub. NAC pakte dit seizoen pas zes punten en staat zeventiende.

Bryan Limbombe leidde Roda JC met twee doelpunten naar een 2-0-overwinning op TOP Oss, MVV klopte FC Eindhoven met 1-0 dankzij een goal van Orhan Dzepar en Telstar won de kelderkraker bij FC Dordrecht.

