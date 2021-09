NEC heeft vrijdagavond een punt gepakt in de uitwedstrijd tegen Sparta Rotterdam (1-1). Daardoor is de promovendus uit Nijmegen al vier duels zonder nederlaag in de Eredivisie.

Jonathan Okita opende op Het Kasteel de score namens NEC, maar nog voor rust zorgde Sven Mijnans voor de gelijkmaker. Na rust maakten beide ploegen nauwelijks aanspraak op de winst.

NEC staat na vijf duels met acht punten zelfs derde in de Eredivisie. Zaterdag en zondag kunnen nog diverse clubs er voorbijgaan. Sparta, dat vorig seizoen nog in het linkerrijtje eindigde, heeft pas vijf punten verzameld.

Sparta is al wel acht thuisduels op rij ongeslagen. De Rotterdammers boekten vorig weekend tegen Fortuna Sittard (3-1) hun eerste zege van het seizoen, maar konden dat vrijdag geen goed vervolg geven.

NEC, dat vorig seizoen als nummer zeven van de Keuken Kampioen Divisie via de play-offs promoveerde, blijkt lastig te verslaan op het hoogste niveau. De ploeg van trainer Rogier Meijer verloor alleen nog van Ajax.

Behoudens het doelpunt van Okita kwam Sparta-doelman Maduka Okoye zelden in de problemen. Foto: Pro Shots

Duel met weinig hoogtepunten krijgt geen winnaar

In een eerste helft met weinig hoogtepunten kwam NEC na een half uur op voorsprong. Na een inspeelpass van Lasse Schöne zette Okita een één-tweetje op met Jordy Bruijn, waarna de Duitse vleugelspits in de verre hoek raak schoot.

Kort voor rust viel de gelijkmaker van Sparta. Een afstandsschot van Mo Osman belandde via de vingertoppen van NEC-doelman Mattijs Branderhorst eerst nog op de lat. Even later moest de doelman van NEC een rebound toestaan na een schuiver van Lennart Thy, waarna Mijnans met een intikker kon scoren.

Ondanks de goede bedoelingen van beide ploegen was er ook na rust nauwelijks spektakel. Beide ploegen creëerden nauwelijks kansen en de wedstrijd bleef in balans.

