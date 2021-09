Vivianne Miedema heeft vrijdag een blamage voorkomen voor de Oranjevrouwen bij het debuut van de nieuwe bondscoach Mark Parsons. De spits redde in de slotfase van de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Tsjechië een punt voor Nederland: 1-1.

Tsjechië kwam vlak na rust verrassend op voorsprong dankzij een doelpunt van Andrea Stasková. Nadat Lieke Martens al op de lat had geschoten, zorgde Miedema in de 83e minuut voor de 1-1. Invaller Victoria Pelova was daarna nog dicht bij de winnende 2-1, maar haar schot belandde op de binnenkant van de paal.

De 35-jarige Parsons is de opvolger van Sarina Wiegman, die na ruim vier jaar naar de Engelse vrouwenploeg vertrok. Onder leiding van Wiegman werd Nederland in 2017 Europees kampioen en haalde het twee jaar later de WK-finale, waarin verloren werd van de Verenigde Staten.

Amerika was afgelopen zomer bij de Olympische Spelen in Tokio in de kwartfinales ook al te sterk voor de Oranjevrouwen, die na strafschoppen ten onder gingen. De wedstrijd tegen Tsjechië was het eerste duel na het teleurstellend verlopen toernooi voor Nederland.

Oranje vervolgt de kwalificatiereeks voor het WK van 2023 in Australië en Nieuw-Zeeland komende dinsdag met een uitwedstrijd tegen IJsland. Alleen de groepswinnaar plaatst zich direct voor het toernooi. De nummer twee speelt play-offs.

Dominique Janssen zit de Tsjechische Tereza Krejciríková op de huid. Dominique Janssen zit de Tsjechische Tereza Krejciríková op de huid. Foto: Pro Shots

Oranjevrouwen starten moeizaam

Met recordinternational Sherida Spitse op de reservebank begon Nederland matig aan het duel in de Euroborg. De Oranjevrouwen waren slordig in balbezit en kwamen daardoor tot geen enkele uitgespeelde kans in de openingsfase. Alleen Jill Roord schoof de bal krachteloos naast het Tsjechische doel.

Na tien minuten spelen leek Tsjechië zelfs op voorsprong te komen. Stasková liet Sari van Veenendaal met een schot in de verre hoek kansloos, maar de Kroatische scheidsrechter Ivana Martincic keurde de treffer af vanwege licht duwen aan het adres van Dominique Janssen.

Na het waarschuwingsschot van Tsjechië werden de Oranjevrouwen een stuk gevaarlijker. Shanice van de Sanden wist een voorzet van Miedema niet tot doelpunt te promoveren en een schot van Stefanie van der Gragt werd gepakt door de Tsjechische keeper Barbora Votíková.

De grootste kans was na 36 minuten voor Jackie Groenen. De middenvelder had de bal voor het binnenschieten nadat een voorzet van Folkertsma werd gekeerd, maar de Tsjechische Klára Cahynová kopte de inzet op de doellijn weg. Op slag van rust werd een schot van opnieuw Van der Gragt gekeerd door Votíková.

De Tsjechische speelsters zijn door het dolle heen na de openingstreffer van Andrea Stasková. De Tsjechische speelsters zijn door het dolle heen na de openingstreffer van Andrea Stasková. Foto: Pro Shots

Razendsnelle 0-1 na rust

De tweede helft was ruim een minuut oud toen het helemaal misging bij de Oranjevrouwen. Daniëlle van de Donk leed balverlies en na half ingrijpen van rechtsachter Folkertsma, die normaal gesproken aanvaller is, schoof Stasková de bal in de verre hoek achter Van Veenendaal: 0-1.

De Oranjevrouwen waren duidelijk aangeslagen na de verrassende treffer van Tsjechië, maar tien minuten later herpakte de ploeg van Parsons zich en was Martens dicht bij de 1-1. Haar schot met links eindigde op de lat.

Vooral na het inbrengen van Spitse en Lineth Beerensteyn werd Tsjechië met de rug tegen de muur gezet, wat in de 83e minuut resulteerde in de gelijkmaker van Miedema. Aniek Nouwen zette de spits alleen voor de keeper en de topscorer aller tijden van de Oranjevrouwen faalde niet: 1-1.

In de resterende zeven minuten trokken de Oranjevrouwen alle registers open voor de winnende 2-1. In de 86e minuut was invaller Pelova ook dichtbij, maar haar schoot eindigde op de binnenkant van de paal, waardoor Parsons een valse start als bondscoach van de Oranjevrouwen kent.