Voetballegende Pelé is vrijdag opnieuw opgenomen op de intensive care van een ziekenhuis in São Paulo. De tachtigjarige Braziliaan was drie dagen geleden nog naar een reguliere afdeling verplaatst na een darmoperatie.

De gezondheid van Pelé is de laatste dagen opnieuw verslechterd. Hij zou vooral last hebben van zijn strottenhoofd en kreeg een reflux, waarbij voedsel vanuit de maag terugstroomt in de slokdarm.

De toestand van de voormalig aanvaller is stabiel, melden Braziliaanse media waaronder ESPN Brasil. De artsen houden Pelé op de intensive care om zijn gezondheid te monitoren.

Pelé's dochter Kely Nascimento stelt Brazilië gerust met een bericht op Instagram. "Het normale herstelproces voor een man van zijn leeftijd na een operatie als deze is soms twee stappen vooruit en dan weer één stap terug."

"Gisteren was hij moe en deed hij een klein stapje terug. Vandaag deed hij twee stappen vooruit!", schreef Nascimento.

Begin deze maand onderging Pelé een operatie om een vermoedelijke tumor in de dikke darm te verwijderen. De tumor werd gevonden tijdens routineonderzoek naar hart- en bloedvaten.

Het Instagram-bericht van de dochter van Pelé. Het Instagram-bericht van de dochter van Pelé. Foto: Instagram/iamkelynascimento

Pelé komt nog maar zelden in het openbaar

De drievoudig wereldkampioen (1958, 1962 en 1970) wordt alom gezien als een van de beste spelers ooit. Hij maakte meer dan duizend doelpunten in zijn loopbaan.

De oud-speler van Santos en New York Cosmos sukkelt al jaren met zijn gezondheid. Hij onderging verschillende operaties aan zijn heup. Pelé had ook problemen met zijn wervelkolom en knie.

Daardoor kan hij niet meer zelfstandig lopen. Al voor de uitbraak van COVID-19 liet hij zich nog maar zelden in het openbaar zien.