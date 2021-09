Mario Götze is vrijdag door de UEFA verkozen tot de eerste Speler van de Week van het huidige Europa League-seizoen. De middenvelder had donderdag met een goal en een assist een groot aandeel in het gelijkspel van PSV tegen Real Sociedad (2-2).

De 29-jarige Götze hield bij de eerste uitverkiezing van het seizoen Victor Osimhen (Napoli), Declan Rice (West Ham United) en Juanmi (Real Betis) achter zich.

De 63-voudig international van Duitsland opende tegen Sociedad in het Philips Stadion in de 31e minuut de score en was in de 54e minuut aangever bij de 2-2 van Cody Gakpo.

Het was voor het eerst sinds oktober 2013 dat Götze voor een doelpunt en assist in één Europese wedstrijd zorgde. Bijna acht jaar geleden deed hij dat in het shirt van Bayern München tegen Viktoria Pilzen (5-0).

Eerder deze week werd Ajacied Sébastien Haller mede vanwege zijn vier goals tegen Sporting CP verkozen tot Speler van de Week in de Champions League.