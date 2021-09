Feyenoord moet het zondag in de topper tegen PSV mogelijk stellen zonder Jens Toornstra. De aanvoerder kampt met een lichte blessure aan zijn bovenbeen en bekijkt later dit weekend of hij kan spelen.

"Eigenlijk had Jens hier ook moeten zitten, maar hij had wat last van zijn bovenbeen", zei trainer Arne Slot vrijdag tijdens een persconferentie. "We moet morgen even kijken hoe dat uitpakt. Hij vond het in ieder geval noodzakelijk om zich eraan te laten behandelen. Ik verwacht wel dat hij morgen kan trainen en zondag zou kunnen spelen."

Slot werkt verder met een vrijwel volledig fitte selectie toe naar de kraker in Eindhoven. Alleen Arsenal-huurling Reiss Nelson is nog altijd niet inzetbaar. "Het komt erop neer dat hij conditioneel goed is, maar dat is wat anders dan wedstrijden spelen en bepaalde soort trainingen ondergaan", probeerde Slot uit te leggen waarom de 21-jarige Engelsman nog geen wedstrijd heeft gespeeld.

"Bij Arsenal was hij onderdeel van de selectie, maar daar speelden ze veel elf-tegen-elf en behoorde hij tot het team dat de tegenstander moest nabootsen. Dan moet je lopen zoals de trainer wil dat je loopt en dat kost een andere energie."

Slot blij met extra dagen rust na Conference League-duel

Slot ziet het als een voordeel dat Feyenoord zondag meer dagen rust heeft gehad dan tegenstander PSV. De Rotterdammers speelden dinsdag al in de Conference League tegen Maccabi Haifa (0-0), terwijl PSV pas donderdag in actie kwam tegen Real Sociedad (2-2) in de Europa League.

"We zijn goed hersteld van de Europese week, vooral ook doordat we dinsdag in actie kwamen", aldus Slot. "Als we donderdag hadden gespeeld, had dat meer impact gehad. In de wedstrijd zal het geen beslissende factor zijn dat PSV donderdag nog speelde, maar als ik had mogen ruilen, zou ik dat niet doen."

De wedstrijd tussen PSV en Feyenoord begint zondag om 14.30 uur in het Philips Stadion. Het duel staat onder leiding van scheidsrechter Danny Makkelie.

