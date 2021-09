Coach Josep Guardiola biedt geen excuses aan voor zijn eerdere oproep om meer fans van Manchester City naar het stadion te krijgen voor de Premier League-wedstrijd tegen Southampton van zaterdag. Die opmerking viel verkeerd bij de supportersvereniging van City.

Tijdens de Champions League-wedstrijd Manchester City-RB Leipzig (6-3) van woensdag zaten er ruim 38.000 mensen in het Etihad Stadium, waar plek is voor 55.000 mensen. Guardiola zei na afloop van dat duel dat zijn ploeg meer supporters in het stadion nodig heeft voor de wedstrijd tegen Southampton.

Die opmerking kon niet op goedkeuring van de supportersvereniging van City rekenen. Volgens voorzitter Kevin Parker moet Guardiola het bij het coachen houden en besefte de Spanjaard niet met welke moeilijkheden supporters worden geconfronteerd.

Guardiola reageerde vrijdag door te zeggen dat zijn opmerking anders was bedoeld. "Heb ik na de wedstrijd gezegd dat ik teleurgesteld was dat het stadion niet vol was? Een interpretatie is een interpretatie."

Fans van Manchester City tijdens de wedstrijd tegen RB Leipzig. Fans van Manchester City tijdens de wedstrijd tegen RB Leipzig. Foto: Getty Images

Guardiola: 'Zal nooit probleem hebben met mijn fans'

"Ik ga me niet verontschuldigen voor wat ik heb gezegd", vervolgde Guardiola. "Wat ik zei was dat we de steun nodig hebben. Het maakt niet uit hoeveel mensen komen, maar ik nodig ze uit om te komen genieten van het spel."

"Ik hou er niet van als ik verkeerd begrepen word en me woorden in de mond gelegd worden. Ik zal nooit een probleem hebben met mijn fans. Als ik een probleem heb, stap ik op, want ik ben een van hen", aldus Guardiola.

De wedstrijd tussen Manchester City en Southampton begint zaterdag om 16.00 uur. City staat momenteel vijfde, terwijl Southampton de nummer veertien is.

Bekijk de stand en het programma in de Premier League