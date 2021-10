Met Mark Flekken kent de selectie van Oranje voor de komende interlandperiode een nieuwkomer die ook bondscoach Louis van Gaal tot voor kort niet kende. Wie is deze 28-jarige doelman van SC Freiburg?

"Er is nog een keeper ook in Duitsland, die speelt bij Freiburg. Ik had nog nooit van hem gehoord, maar die schijnt heel goed te keepen. Daar gaan we ook naartoe. Mark Flekken heet-ie. Flekken! Dan weet-ie al dat we komen kijken", zei Van Gaal begin september.

Dat de 1,95 meter lange Flekken ook bij onze bondscoach lange tijd onbekend was, is wel te verklaren. De doelman speelde nooit in het eerste elftal van een Nederlandse club en in Duitsland kwam hij vooral uit op het tweede en derde niveau.

Flekken speelde nog wel op jonge leeftijd in de jeugdopleiding van Roda JC, maar koos in 2009 voor een andere route. Hij maakte de overstap naar Alemannia Aachen, dat maar zo'n 10 kilometer van Kerkrade ligt.

Mark Flekken als keeper van MSV Duisburg. Foto: Getty Images

Flekken ontwikkelt zich bij Greuther Fürth en Duisburg

In de zomer van 2012 werd hij gepromoveerd naar het eerste elftal van Aachen. Flekken begon het seizoen als tweede keeper, maar was vanaf januari 2013 de eerste doelman bij de club uit de 3. Bundesliga.

Flekken verkaste na dat seizoen naar Greuther Fürth en maakte daar, na twee jaar op een lager niveau te hebben geacteerd, kennis met de 2. Bundesliga. Omdat Flekken bij Greuther Fürth geen vaste doelman werd, deed hij in 2016 een stapje terug.

Met MSV Duisburg promoveerde Flekken vervolgens in 2017 als eerste doelman weer naar de 2. Bundesliga en ook het seizoen daarna was de sluitpost basisspeler. Flekken maakte opnieuw indruk en dat was voor SC Freiburg de reden om de doelman in 2018 naar de Bundesliga te halen.

Flekken wereldnieuws door megablunder

Een paar maanden voor die transfer werd Flekken wel wereldnieuws, maar niet zoals hij had gehoopt. De doelman had in de wedstrijd tegen FC Ingolstadt totaal niet in de gaten dat een doelpunt van zijn ploeg werd afgekeurd en werd een paar tellen later aan de andere kant zelf geklopt.

Bij Freiburg was Flekken de eerste drie jaar bankzitter en kwam hij - mede door lang blessureleed - mondjesmaat in actie, maar vanaf dit seizoen is het anders. Hij speelde tot dusver alle wedstrijden, en dat was voor bondscoach Van Gaal het signaal om de doelman in de gaten te houden.

De bondscoach, die Flekken vanwege diens voornamelijk ook meevoetballende kwaliteiten een interessante optie zal vinden, hield zich aan die woorden en besloot hem op te nemen in de voorselectie en later ook definitieve selectie. Het is nog maar de vraag of Flekken ooit zijn debuut gaat maken voor Oranje, maar hij zal niet meer onbekend bij het grote publiek zijn.