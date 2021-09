Bondscoach Louis van Gaal heeft aanvaller Noa Lang en keeper Mark Flekken vrijdag opgenomen in de voorselectie van het Nederlands elftal voor de komende WK-kwalificatieduels tegen Letland en Gibraltar. De twee zijn voor het eerst officieel in beeld bij Oranje.

De 22-jarige Lang maakt veel indruk sinds hij Ajax in oktober vorig jaar verliet voor Club Brugge. De aanvaller kwam in Belgische dienst in 46 wedstrijden al tot 21 goals en 15 assists.

Flekken (28) kwam als prof louter voor Duitse clubs uit. Hij staat sinds 2018 onder contract bij SC Freiburg en maakt dit seizoen als eerste keeper van die club een goede indruk in de Bundesliga.

Van Gaal liet onlangs al weten dat de Limburger, die in de jeugd van Roda JC speelde en als prof eerder bij Alemannia Aachen, Greuther Fürth en MSV Duisburg keepte, in beeld was voor het Nederlands elftal.

Ten opzichte van de voorselectie voor de vorige interlandperiode zijn er weinig verrassingen bij Oranje. Wel zijn Denzel Dumfries en Luuk de Jong, die onlangs zijn debuut maakte voor FC Barcelona, er weer bij. Donny van de Beek ontbreekt, terwijl Remko Pasveer plaatsmaakt voor Flekken.

De 28-koppige voorselectie van Louis van Gaal. De 28-koppige voorselectie van Louis van Gaal. Foto: OnsOranje

Oranje staat er goed voor in WK-kwalificatie

Van Gaal maakt op vrijdag 1 oktober bekend welke spelers zich mogen melden voor de WK-kwalificatieduels met Letland en Gibraltar. De uitwedstrijd tegen Letland is exact een week later en weer drie dagen later zijn de Gibraltarezen de opponent in Rotterdam.

Na de vorige interlandperiode staat Nederland er als koploper in groep G goed voor. In de eerste wedstrijden sinds de aanstelling Van Gaal werd met 1-1 gelijkgespeeld tegen Noorwegen en overtuigend gewonnen van Montenegro (4-0) en Turkije (6-1).

Er zijn nog vier speelrondes te gaan in de WK-kwalificatiereeks. Halverwege november speelt het Nederlands elftal nog tegen Montenegro en Noorwegen.