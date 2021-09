De nieuwe bondscoach Mark Parsons heeft vrijdag recordinternational Sherida Spitse gepasseerd voor zijn debuutwedstrijd bij de Oranjevrouwen. Sisca Folkertsma en Shanice van de Sanden hebben daarentegen wel een basisplaats in het WK-kwalificatieduel met Tsjechië (aftrap 20.45 uur), dat in Groningen wordt gespeeld.

Opstelling Nederland Van Veenendaal; Folkertsma, Van der Gragt, Nouwen, Janssen; Roord, Van de Donk, Groenen; Van de Sanden, Miedema, Martens.

Opstelling Tsjechië Votíková; Dlasková, Bertholdová, Necidová, Bartonová; Krejciríková, Cahynová, Dubcová; Stasková, Martínková, Szewieczková.

De 31-jarige Spitse miste afgelopen zomer de Olympische Spelen in Tokio vanwege een knieblessure, maar is inmiddels volledig hersteld. De middenvelder, die 188 interlands voor de Oranjevrouwen achter haar naam heeft staan, speelde de afgelopen weken al wel verschillende wedstrijden voor haar club Ajax.

Het middenveld van de Oranjevrouwen bestaat daardoor net als in de olympische kwartfinale tegen de Verenigde Staten - die na strafschoppen verloren werd - uit Jill Roord, Daniëlle van de Donk en Jackie Groenen. Shanice van de Sanden, Vivianne Miedema en Lieke Martens vormen de voorhoede.

Sisca Folkertsma is als rechtsback de verrassende vervanger van de geblesseerde Lynn Wilms. De twintigjarige Wilms speelde tijdens de Spelen door met rugklachten en bleek na het toernooi in Tokio een zware rugblessure te hebben opgelopen, waardoor ze maanden uitgeschakeld is. Folkertsma, van origine een aanvaller en uitkomend voor Girondins de Bordeaux, kwam geen minuut in actie in Tokio en speelt tegen Tsjechië pas haar dertiende interland.

Stefanie van der Gragt, Aniek Nouwen en Dominique Janssen vormen verder de achterhoede van de Oranjevrouwen, wat betekent dat routinier Merel van Dongen veroordeeld is tot een plaats op de reservebank. Van Dongen werd tijdens de Spelen twee keer gepasseerd door de toenmalige bondscoach Sarina Wiegman. Aanvoerder Sari van Veenendaal staat onder de lat.

Parsons pas vier dagen bezig bij Oranjevrouwen

Voor Parsons wordt het duel in Groningen zijn eerste wedstrijd als bondscoach van de Oranjevrouwen. De 35-jarige Brit is de opvolger van Wiegman, die na ruim vier jaar vertrok naar de Engelse vrouwenploeg. Maandag stond Parsons voor het eerst op het trainingsveld in Zeist.

Tsjechië is de nummer 27 op de FIFA-wereldranglijst en wist zich als zelfstandig land (sinds 1993) nog nooit te plaatsen voor een WK of EK. Op het EK van 1991 deed het als Tsjechoslowakije voor het laatst mee aan een titeltoernooi.

Nederland-Tsjechië staat onder leiding van de Kroatische scheidsrechter Ivana Martincic. Het is voor de Oranjevrouwen het eerste duel in de kwalificatiereeks voor het WK van 2023 in Australië en Nieuw-Zeeland. Dinsdag volgt nog een uitwedstrijd tegen IJsland. Alleen de groepswinnaar plaatst zich direct voor het WK.