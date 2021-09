Vitesse-coach Thomas Letsch was donderdag tevreden na de overwinning van zijn ploeg bij NS Mura in de groepsfase van de Conference League. Volgens de Duitser was het over het geheel gezien een goed optreden van de Arnhemmers.

"Het was belangrijk voor ons om te starten met een goede wedstrijd en eventueel de winst. Ook was ik blij met de mogelijkheid om drie nieuwe aanvallers in te brengen. Dat was belangrijk om zo met het hele team druk te kunnen blijven zetten", zei Letsch na afloop van het duel in Slovenië op de persconferentie.

"We begonnen vandaag ook goed aan het duel en creëerden veel kansen, alleen misten we te veel. Na de 0-1 van Sondre Tronstad zakten we wat in. Maar als je over de hele wedstrijd kijkt, vind ik dat we verdienden te winnen."

Tronstad tekende na een half uur spelen voor de openingstreffer en halverwege de tweede helft maakte aanvoerder Danilho Doekhi de 0-2 met een kopbal. In dezelfde groep eindigde Stade Rennes-Tottenham Hotspur in 2-2, waardoor Vitesse de groep leidt.

Vitesse vierde de overwinning na afloop met de meegereisde fans. Foto: Pro Shots

Letsch lovend over Tannane

De 53-jarige Letsch gaf ook aan te hebben genoten van Oussama Tannane. De spelmaker stond de afgelopen weken lang niet altijd in de basis, maar speelde donderdag in Slovenië een goede wedstrijd.

"Daarom hebben we hem ook opgesteld. Iedereen weet wat hij kan en dat liet hij vandaag zien. Hij zakte ook regelmatig uit naar de zijkant en begon dan met zijn dribbels naar binnen. Dan is hij absoluut op zijn best en is hij moeilijk te verdedigen."

Voor Vitesse gaat de Conference League op 30 september verder met een thuiswedstrijd tegen Stade Rennes. Daarna volgt een tweeluik met Tottenham Hotspur.

