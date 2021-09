Ajax, PSV, Feyenoord, AZ en Vitesse hebben in de eerste speelronde van de Europese hoofdtoernooien veel coëfficiëntenpunten gepakt voor Nederland. De vijfde en zesde plek op de ranglijst van de UEFA zijn in zicht.

De overwinningen van Ajax en Vitesse leverden ons land twee keer 0,4 punten op, terwijl de gelijke spelen van PSV, Feyenoord en AZ goed waren voor drie keer 0,2 punten. Als nummer zeven van de lijst staat Nederland, dat het best presteerde van alle concurrenten, nu op 34,900 punten.

Frankrijk (45,081) en Portugal (44,549) staan weliswaar nog ver weg, maar volgend jaar vervallen alle punten die in het seizoen 2017/2018 zijn gehaald, wat betekent dat het gat virtueel klein is. De coëfficiëntenlijst gaat namelijk altijd over de laatste vijf seizoenen.

De Nederlandse clubs presteerden tijdens het seizoen 2017/2018 slecht in Europa en geven met 2,900 punten relatief weinig terrein prijs ten opzichte van de Fransen en Portugezen, die respectievelijk 11,500 en 9,666 punten inleveren. Ook nummer acht Oostenrijk (-9,750) moet volgend jaar pas op de plaats maken.

Virtueel gezien betekent het dat Portugal nu 34,883 punten heeft, Frankrijk op 33,581 punten staat en Nederland 32,000 punten bezit. Oostenrijk is met 22,500 punten ver weg.

Huidige top 10 UEFA-coëfficiëntenlijst 1. Engeland - 89,498 punten

2. Spanje - 81,713

3. Italië - 64,616

4. Duitsland - 62,641

5. Frankrijk - 45,081

6. Portugal - 44,549

7. Nederland - 34,900

8. Oostenrijk - 32,250

9. Schotland - 31,300

10. Rusland - 30,882

Zesde plek betekent extra Champions League-ticket

Dankzij de goede Europese prestaties van de laatste jaren - vooral Ajax haalde veel punten binnen - is Nederland bezig aan een opmars op de coëfficiëntenlijst. Vorig seizoen werd met in totaal 9,2 punten nog het op een na beste seizoen sinds 2011/2012 beleefd.

Een plek in de top zes van de ranglijst is belangrijk voor Nederland, want in dat geval mag ons land twee ploegen afvaardigen naar de groepsfase van de Champions League. Op dit moment plaatst alleen de kampioen zich voor het miljoenenbal.

De volgende Europese speelronde begint voor Nederland op 28 september met Ajax-Besiktas. Later die week staan Sturm Graz-PSV, Feyenoord-Slavia Praag, AZ-FK Jablonec en Vitesse-Stade Rennes op het programma.