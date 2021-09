De spelers van PSV balen ervan dat de groepsfase van de Europa League donderdag niet kon worden begonnen met een overwinning. De Eindhovenaren kwamen in eigen huis niet verder dan 2-2 tegen Real Sociedad.

"Als we hadden gewonnen, had ik van het gevecht genoten. Helaas werd het slechts een punt, dus dit is niet ideaal", was de conclusie van Mario Götze, de maker van de openingstreffer, voor de camera van ESPN.

"We kregen te makkelijk doelpunten tegen en leden te vaak balverlies op gevaarlijke plekken. Dat ging niet goed, al hebben we uiteindelijk wel goed en dominant gespeeld. Helaas konden we het derde doelpunt niet maken."

Bij een 1-2-achterstand zorgde Cody Gakpo vroeg in de tweede helft voor de gelijkmaker. PSV joeg vervolgens op meer, maar Götze vond dat zijn ploeg dat beter had kunnen aanpakken.

"Soms is het misschien beter om meer met je hoofd dan met je hart te spelen, al is het altijd een soort combinatie", zei hij. "We kunnen niet blij zijn met dit resultaat, ook al hebben we best goed gespeeld."

Max: 'We gaven de doelpunten te makkelijk weg'

Götzes landgenoot Philipp Max baalde er eveneens van dat PSV er niet in slaagde om het Europa League-seizoen te beginnen met een overwinning. De linksback zag dat de Eindhovenaren goede en slechte momenten afwisselden.

"We speelden goed in de eerste twintig tot dertig minuten. Daarna gaven we de doelpunten te makkelijk weg. Dat moeten we verbeteren", zei hij. "De tweede helft was top. We hebben kansen op de 3-2 gehad. Maar we waren ook gelukkig bij de laatste counter van Sociedad."

Bij de andere wedstrijd in de groep was AS Monaco op eigen bodem met 1-0 te sterk voor Sturm Graz. PSV staat zondag opnieuw voor een belangrijk duel, want dan komt Feyenoord naar Eindhoven in competitieverband.

