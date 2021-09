Aanvoerder Owen Wijndal en trainer Pascal Jansen vinden dat AZ beter moet omgaan met het benutten van kansen. De Alkmaarders kwamen donderdag in de Conference League niet verder dan 2-2 bij Randers FC.

AZ kwam op bezoek in Denemarken tot twee keer toe op voorsprong door doelpunten van Jordy Clasie en Vangelis Pavlidis, maar de tweevoudig landskampioen gaf de marge net zo vaak uit handen.

"Als we dat derde doelpunt maken, is er vermoedelijk weinig aan de hand. Ik ben boos om twee dingen. Dat we de kansen niet afmaken uiteraard, maar ook dat we achterin twee ballen op doel krijgen en die er allebei invliegen", zei Wijndal tegen ESPN.

"Er werd niet goed verdedigd, niet goed gedekt. We stonden wel goed, maar of we liepen niet snel genoeg terug, of we zetten het hoofd niet tegen de bal. Zij dwongen het in die situaties ook een beetje af. Heel frustrerend allemaal."

Verder was er eigenlijk niet veel aan de hand, aldus Wijndal. "We waren misschien soms een beetje slordig, maar wel de bovenliggende partij. Maar daar heb je niets aan als je niet wint."

Jansen vindt dat afspraken niet werden nagekomen

Trainer Jansen was eveneens teleurgesteld. "Dat we het op deze manier uit handen geven, is ongelooflijk. We kregen behoorlijk wat kansen, maar op twee na laten we die liggen. Dan krijgen we uit standaardsituaties twee doelpunten tegen", zei hij.

"We wisten dat de tegenstander op deze manier gevaarlijk zou zijn. Daar hadden we op getraind en afspraken over gemaakt hoe dat te voorkomen. Hoe de spelers daar dan in de wedstrijd mee omgaan, is me niet goed bevallen."

FK Jablonec-CFR Cluj, de andere wedstrijd in de poule, eindigde in 1-0. De volgende wedstrijd van AZ is zondag, wanneer Heracles Almelo om 16.45 uur de tegenstander is in de Eredivisie.

