Trainer Roger Schmidt is teleurgesteld na het gelijkspel van PSV tegen Real Sociedad. De Eindhovenaren redden na rust een punt tegen de Spaanse nummer vier.

Volg nieuws over PSV Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom PSV

"We speelden een goede wedstrijd", zei Schmidt na afloop voor de camera van Veronica. "We hebben onze kwaliteiten getoond en we verdienden meer dan Real Sociedad de overwinning. We gingen voor het derde doelpunt. Het is wat ongelukkig dat we die niet gemaakt hebben."

PSV kwam in het eigen Philips Stadion nog op voorsprong door een doelpunt van Mario Götze, waarna de thuisploeg in een tijdsbestek van vijf minuten twee doelpunten weggaf. Cody Gakpo redde na de onderbreking een punt voor PSV, dat in de slotfase Jordan Teze nog op de paal zag schieten.

"In de eerste helft leden we te veel onnodig balverlies en de twee goals gaven we te makkelijk weg", aldus Schmidt. "Normaal gesproken zijn we goed in het tegenhouden van voorzetten, maar vandaag niet. We hebben ons daarna goed herpakt."

Schmidt baarde opzien door in de laatste minuut van de wedstrijd smaakmaker Gakpo naar de kant te halen, terwijl PSV toen op zoek was naar de winnende 3-2. "Ik wilde wat verse energie brengen", verklaarde Schmidt. "Met zijn snelheid kan Bruma kansen creëren. Cody speelde goed, maar hij was vermoeid en ik moet voor hem zorgen."

Cody Gakpo redde een punt voor PSV in de Europa League-wedstrijd tegen Real Sociedad. Cody Gakpo redde een punt voor PSV in de Europa League-wedstrijd tegen Real Sociedad. Foto: AP

'Was niet goed genoeg'

Gakpo zelf was kritisch na het gelijkspel tegen de nummer vier van La Liga. "Ik denk dat we wat slordig waren in de eerste helft. We begonnen niet zo sterk aan de wedstrijd. We waren niet scherp genoeg in de tweede ballen en fiftyfifty-duels."

"Dan krijg je er twee om de oren". vervolgde Gakpo. "In de tweede helft waren we op zoek naar de gelijkmaker en de overwinning. We hebben er hard voor gevochten, maar het was niet genoeg. Het was lastig tegen zo'n ploeg. Ze stonden goed, maar we hadden we beter de ruimtes kunnen vinden."

Gakpo kon niet verklaren waarom PSV zo slordig was. "Sommige wedstrijden zijn gewoon zo. Het is wel een aandachtspunt. Als we die slordigheden eruit halen, hadden we meer kansen kunnen creëren."

Gakpo wist niet waarom hij gewisseld werd door Schmidt, maar had wel begrip voor zijn wissel. "We hebben iedereen nodig. De trainer dacht dat hij misschien nog wat kon forceren. Alles voor de overwinning."