PSV is dinsdag met een gelijkspel begonnen aan de groepsfase van de Europa League. Na een spectaculaire wedstrijd eindigde de ontmoeting met de Spaanse nummer vier Real Sociedad in 2-2.

PSV kwam via Mario Götze na ruim een half uur op voorsprong, maar nog geen twee minuten later maakte Adnan Januzaj alweer gelijk. Alexander Isak, die twee jaar geleden nog op huurbasis bij Willem II speelde, zette Sociedad kort voor rust op voorsprong.

De Eindhovenaren kwamen sterk terug en maakten via Cody Gakpo in de 54e minuut gelijk. PSV had in het restant van het duel het beste van het spel, maar de ploeg van trainer Roger Schmidt slaagde er niet in om de winnende treffer te forceren.

In blessuretijd raakte Jordan Teze met een fenomenaal schot nog wel de paal, terwijl een halve minuut later doelman Joël Drommel met een uitstekende redding voorkwam dat Sociedad met de zege aan de haal ging.

PSV had dit seizoen eigenlijk gehoopt om Champions League te spelen, maar werd in de play-offs van het miljoenenbal nipt uitgeschakeld door SL Benfica. Daardoor restte er voor de Brabanders niets anders dan spelen op het één-na-hoogste Europese niveau.

AS Monaco-Sturm Graz, de andere wedstrijd in groep B, eindigde in 1-0. De Franse ploeg staat daardoor na één speelronde aan kop in de poule van PSV. PSV vervolgt de Europa League over twee weken met een uitwedstrijd tegen Sturm Graz.

83 PSV komt achter tegen Real Sociedad door treffer Isak

PSV komt op voorsprong, maar staat achter bij rust

PSV begon brutaal en kreeg via Eran Zahavi na acht minuten de eerste mogelijkheid om te scoren. Een afstandsschot van de Israëliër werd knap uit de hoek getikt door Sociedad-doelman Álex Rimero. Even later was ook Noni Madueke dicht bij een treffer, maar zijn poging ging rakelings naast.

Halverwege de eerste helft had ook Sociedad bijna de score geopend toen een fenomenaal schot van Januzaj tegen de lat spatte. Götze brak kort daarna de ban voor PSV door van dichtbij binnen te tikken nadat Rimero nog redde op een poging van Madueke.

Lang kon PSV niet van die voorsprong genieten, want nog geen twee minuten later was het aan de andere kant ook raak. Ditmaal schoot Januzaj wél binnen in de verre hoek na goed voorbereidend werk van Joseba Zaldua. De domper werd voor rust nog groter voor PSV toen Isak vlak voor rust overtuigend afrondde.

61 Gakpo zet PSV na fraaie actie Götze op 2-2 tegen Sociedad

Drommel redt fenomenaal en Teze raakt paal

De vermakelijke wedstrijd in het Philips Stadion zette zich na rust voort en het duurde niet lang voordat de fans van de thuisploeg konden juichen. Gakpo rondde in de 53e minuut fraai af nadat Götze hem met een scherpe pass in stelling had gebracht.

PSV ging vervolgens nadrukkelijk op zoek naar de gelijkmaker, maar had moeite om zich los te maken van het vertragende spel van Sociedad. De Spaanse ploeg greep iedere kans aan om tijd te rekken en incasseerde ook nog eens vijf gele kaarten in de slotfase. Bij de thuisploeg mocht Benfica-huurling Carlos Vinícius halverwege de tweede helft nog wel zijn debuut maken.

De beste mogelijkheid voor PSV om alsnog de zege te pakken was voor invaller Teze. De verdediger stond na een indirecte vrije trap opeens één-op-één met de sluitpost Rimero, maar leek te schrikken van zijn grote kans en schoot jammerlijk naast. Teze nam kort daarna nog bijna revanche voor zijn misser toen een harde uithaal van afstand op de paal belandde.

PSV had de wedstrijd ook nog zomaar kunnen verliezen. Olivier Boscagli raakte de bal in extremis met het hoofd totaal verkeerd en stuurde Mikel Oyarzabal in zijn eentje op het doel van Joël Drommel af. De sluitpost redde echter uitstekend en zorgde er zo voor dat PSV in ieder geval nog een punt pakte.

