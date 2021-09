AZ is er donderdag niet in geslaagd om de groepsfase van de Conference League te beginnen met een overwinning. De Alkmaarders kwamen in Denemarken bij Randers FC twee keer op voorsprong, maar gaven die ook twee keer weg: 2-2.

AZ kwam halverwege de eerste helft op voorsprong door een harde uithaal van Jordy Clasie. De formatie van trainer Pascal Jansen kon niet lang van de voorsprong genieten, want na een klutssituatie kopte Simon Piesinger van dichtbij de gelijkmaker binnen.

Ook die tussenstand stond maar even op het scorebord. Vangelis Pavlidis bracht AZ in de 34e minuut opnieuw aan de leiding. De Griek kopte na een voorzet vanaf de linkerkant eerst nog op Randers-doelman Patrik Carlgren, maar vond in de rebound wel het net.

In het begin van de tweede helft ontsnapte AZ. Piesinger, die voor de 1-1 zorgde, schoot de bal op de verre paal. De gelijkmaker viel halverwege de tweede helft alsnog: Simon Graves profiteerde van een twijfelende AZ-doelman Peter Vindahl en kopte raak. In de slotfase ging AZ nog wel op jacht naar de 2-3, maar die viel niet meer.

In dezelfde poule eindigde het duel tussen het Tsjechische Jablonec en het Roemeense CFR Cluj in 1-0. Václav Pilar maakte vanaf 11 meter het enige doelpunt. Vlak daarvoor werd Mario Camora (Cluj) vanwege hands met rood van het veld gestuurd.

Stephan El Shaarawy zette AS Roma op 2-1 tegen CSKA Sofia. Foto: Getty Images

Assist Karsdorp bij winst AS Roma, Menig trefzeker

In groep C boekte AS Roma een 5-1-overwinning op CSKA Sofia. De ploeg van trainer José Mourinho kwam na tien minuten op achterstand (de assist was van Yanic Wildschut), maar won door doelpunten van Lorenzo Pellegrini (twee keer), Stephan El Shaarawy, Gianluca Mancini en Tammy Abraham.

Bij de gelijkmaker van Pellegrini was Rick Karsdorp de aangever. De rechtsback werd in de rust gewisseld. Wildschut kreeg tien minuten voor tijd bij een 3-1-stand zijn tweede gele kaart en werd daarom nog met rood van het veld gestuurd.

Partizan was in groep B met 0-2 te sterk voor Anorthosis uit Cyprus. Queensy Menig, die begin deze maand van FC Twente overstapte naar de Servische ploeg, maakte vlak voor rust de openingstreffer. De aanvaller werd in de 64e minuut gewisseld.

