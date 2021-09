Sam Lammers heeft Eintracht Frankfurt donderdag in de Europa League aan een punt geholpen tegen Fenerbahçe. Met zijn eerste treffer voor zijn nieuwe club tekende de spits voor de 1-1-eindstand. Gyrano Kerk voorkwam met een late treffer dat Lokomotiv Moskou verloor van Olympique Marseille (1-1) .Trainers Peter Bosz (Olympique Lyon) en John van den Brom (KRC Genk) begonnen met een zege.

Lammers, die door Atalanta wordt verhuurd aan Frankfurt, scoorde op slag van rust op aangeven van oud-Groningen-speler Filip Kostic. De voormalig PSV'er trok zo de stand gelijk nadat Mesut Özil in de tiende minuut de score had geopend.

Na rust leek Lammers, die vorig weekend zijn debuut maakte in de Bundesliga, zich na rust zelfs tot matchwinner te kronen. Zijn doelpunt werd echter afgekeurd omdat ploeggenoot Daichi Kamada buitenspel stond. In blessuretijd stak de VAR een stokje voor een goal van Fenerbahçe, waar Ferdi Kadioglu in de basis stond.

In dezelfde poule D gaat Olympiacos aan de leiding. De Belgen wonnen thuis met 2-1 van Antwerp FC.

Jeremie Frimpong gaf bij beide goals van Leverkusen de assist. Jeremie Frimpong gaf bij beide goals van Leverkusen de assist. Foto: Getty Images

Twee assists Frimpong bij Leverkusen, scorende Kerk

Bij Bayer Leverkusen was er een belangrijke rol voor Jeremie Frimpong. De Nederlander had met twee assists een belangrijk aandeel in de 2-1-thuiszege op Ferencváros in groep G.

Bayer Leverkusen kwam tegen Ferencváros nog wel in de achtste minuut op achterstand, maar door goals van Exequiel Palacios en Florian Wirtz wonnen de Duitsers alsnog. Bij beide doelpunten was Frimpong de aangever. De Nederlander had net als Daley Sinkgraven een basisplaats. Mitchel Bakker bleef op de bank.

In dezelfde groep knokte Real Betis zich thuis tegen Celtic knap terug van een 0-2-achterstand en won het met 4-3. Juanmi was met twee doelpunten belangrijk voor de Spanjaarden. Celtic had in de voorrondes AZ nog uitgeschakeld.

Lokomotiv Moskou hield dankzij Kerk een punt over aan de thuiswedstrijd tegen Olympique Marseille in groep E. De Nederlander viel een kwartier voor tijd in en tekende in de 89e minuut voor de gelijkmaker (1-1). Groepsgenoot Galatasaray, met Patrick van Aanholt in de basis en Ryan Babel als invaller, won thuis met 1-0 van Lazio door een eigen doelpunt van Thomas Strakosha.

John van den Brom boekte met KRC Genk een uitoverwinning. John van den Brom boekte met KRC Genk een uitoverwinning. Foto: Getty Images

Zeges Bosz en Van den Brom

Bosz begon met Olympique Lyon in groep A uitstekend aan de Europa League. De trainer die in 2017 met Ajax de finale verloor van Manchester United zag zijn Franse ploeg met 0-2 winnen van Rangers FC

Lyon, dat zevende staat in de Franse Ligue 1, kwam halverwege de eerste helft dankzij Karl Toko Ekambi op voorsprong. Een eigen doelpunt van James Tavernier betekende na een uur de vroegtijdige beslissing.

Ook Van den Brom heeft met Genk direct zijn eerste overwinning in groep H te pakken. Door een goal van Paul Onuachu in blessuretijd zegevierden de Belgen met 0-1 bij Rapid Wien. Carel Eiting stond bij Genk in de basis.

In groep G eindigde FC Midtjylland-Ludogorets in 1-1. Bij de bezoekers werd Elvis Manu na rust gewisseld en bleef doelman Sergio Padt op de bank. Rode Ster, waar Richairo Zivkovic halverwege de tweede helft naar de kant werd gehaald, won in dezelfde groep thuis met 2-1 van SC Braga.

Bekijk hier de uitslagen, het programma en de stand in de Europa League