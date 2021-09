Bayer Leverkusen heeft donderdag in de Europa League door twee assists van Jeremie Frimpong thuis met 2-1 gewonnen van Ferencváros. Gyrano Kerk bezorgde zijn nieuwe club Lokomotiv Moskou een punt tegen Olympique Marseille (1-1) en trainer John van den Brom won met KRC Genk bij Rapid Wien (0-1).

Bayer Leverkusen kwam tegen Ferencváros nog wel in de achtste minuut op achterstand, maar door goals van Exequiel Palacios en Florian Wirtz wonnen de Duitsers alsnog. Bij beide doelpunten was Frimpong de aangever. De Nederlander had net als Daley Sinkgraven een basisplaats. Mitchel Bakker bleef op de bank.

In dezelfde groep knokte Real Betis zich thuis tegen Celtic knap terug van een 0-2-achterstand en won het met 4-3. Juanmi was met twee doelpunten belangrijk voor de Spanjaarden. Celtic had in de voorrondes AZ nog uitgeschakeld.

Lokomotiv Moskou hield dankzij Kerk een punt over aan de thuiswedstrijd tegen Olympique Marseille. De Nederlander viel een kwartier voor tijd in en tekende in de 89e minuut voor de gelijkmaker (1-1). Groepsgenoot Galatasaray, met Patrick van Aanholt in de basis en Ryan Babel als invaller, won thuis met 1-0 Lazio door een eigen doelpunt van Thomas Strakosha.

John van den Brom boekte met KRC Genk een uitoverwinning. John van den Brom boekte met KRC Genk een uitoverwinning. Foto: Getty Images

Zeges Van den Brom en West Ham

Genk had tegen Rapid Wien wel het betere van het spel, maar slaagde er pas laat in om de winnende 0-1 op het bord te zetten. Een treffer van Paul Onuachu in de 69e minuut werd nog afgekeurd vanwege buitenspel, maar zijn goal in de 92e minuut telde wel.

Basisspeler Carel Eiting werd vlak na de 0-1 van Onuachu naar de kant gehaald bij de Belgische ploeg van coach Van den Brom. Groepsgenoot West Ham United won met 0-2 bij Dinamo Zagreb door goals van Michail Antonio en Declan Rice.

In groep G eindigde FC Midtjylland-Ludogorets in 1-1. Bij de bezoekers werd Elvis Manu na rust gewisseld en bleef doelman Sergio Padt op de bank. Rode Ster, waar Richairo Zivkovic halverwege de tweede helft naar de kant werd gehaald, won in dezelfde groep thuis met 2-1 van SC Braga.

Bekijk hier de uitslagen, het programma en de stand in de Europa League