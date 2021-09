Vitesse is donderdag goed begonnen aan de groepsfase van de Conference League. De ploeg van trainer Thomas Letsch won in Slovenië met 0-2 van NS Mura. In dezelfde groep viel Steven Bergwijn bij Tottenham Hotspur geblesseerd uit in het uitduel met Stade Rennes (2-2).

Sondre Tronstad opende na een half uur de score in Maribor. Een afstandsschot van de Noorse middenvelder werd nog geblokt, waarna hij uit de kluts wel raak schoot. Halverwege de tweede helft verdubbelde Danilho Doekhi de marge door binnen te koppen uit een corner van Maximilian Wittek.

Vitesse was in het grootste gedeelte van de wedstrijd beter dan de Sloveense opponent en had de score nog hoger kunnen laten uitvallen. Riechedly Bazoer, die zondag bankzitter was in het gewonnen duel met RKC (2-1), schoot kort na rust van een flinke afstand op de lat.

Voor Vitesse was de overwinning op Mura de eerste zege in een Europees eindtoernooi sinds het seizoen 2017/2018. In de groepsfase van de Europa League wonnen de Arnhemmers destijds met 1-0 van OGC Nice.

Ook AZ Komt donderdag nog in actie in de Conference League. De Alkmaarders gaan om 21.00 uur op bezoek bij het Deense Randers FC. In de Europa League speelt PSV op datzelfde tijdstip in Eindhoven tegen Real Sociedad.

Bergwijn valt uit bij remise Tottenham

Bij de andere wedstrijd in groep G viel Bergwijn na een half uur geblesseerd uit. De Nederlandse aanvaller kreeg een trap tegen zijn kuit en kon niet meer verder voetballen. Door doelpunten van Loïc Badé (eigen goal) en Flavien Tait stond het op dat moment 1-1. Na rust zorgden Gaëtan Laborde en Pierre Højbjerg voor de 2-2-eindstand.

Door de uitslag in Rennes gaat Vitesse na één duel aan kop in groep G. De Arnhemmers vervolgen het toernooi over twee weken met een thuiswedstrijd tegen de opponent uit Frankrijk.

In de poule van Feyenoord, dat dinsdag al met 0-0 gelijkspeelde tegen Maccabi Haifa, won Slavia Praag met 3-1 van Union Berlin. De Tsjechen gaan daardoor na één speelronde aan de leiding in groep H.

In groep B won invaller Tarik Tissoudali met KAA Gent met 0-1 van FC Flora Tallinn. Wouter Burger speelde in groep H met FC Basel doelpuntloos gelijk tegen FK Qarabağ. Rechtsback Kevin Diks speelde bij FC Kopenhagen de hele wedstrijd mee in de met 1-3 gewonnen wedstrijd tegen Slovan Bratislava in groep F.