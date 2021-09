PSV neemt het donderdag met de vertrouwde namen op tegen Real Sociedad in de Europa League. Trainer Roger Schmidt kiest voor dezelfde spelers als afgelopen weekend in het met 0-3 gewonnen duel met AZ.

Opstelling PSV Drommel; Mwene, Ramalho, Obispo, Max; Van Ginkel, Boscagli; Madueke, Götze, Gakpo; Zahavi.

Opstelling AZ Vindahl; Witry, Hatzidiakos, Martins Indi, Wijndal; Midtsjø, De Wit, Clasie; Gudmundsson, Pavlidis, Karlsson.

De nieuwe spits Carlos Vinícius zit voor het eerst bij de wedstrijdselectie. De Braziliaan heeft zijn werkvergunning binnen, maar begint tegen Sociedad nog op de bank.

Schmidt kan nog steeds niet beschikken over Ibrahim Sangaré. De Ivoriaan keerde geblesseerd terug na de interlandperiode. Marco van Ginkel en Olivier Boscagli vormen daardoor het verdedigende blok op het middenveld.

PSV is veroordeeld tot het spelen van Europa League omdat het in de play-offs voor de Champions League nipt werd uitgeschakeld door Benfica. De Eindhovenaren zijn dit seizoen de enige Nederlandse deelnemer aan het tweede Europese clubtoernooi.

PSV start om 21.00 uur aan de groepsfase met een thuiswedstrijd tegen Real Sociedad, dat vierde staat in de Spaanse La Liga. Sturm Graz (30 september) en AS Monaco (21 oktober) zijn de andere tegenstanders in poule B.

Bij Real Sociedad staat voormalig Willem II-spits Alexander Isak in de spits. Een andere speler met een verleden in de Eredivisie, Alexander Sørloth (oud-FC Groningen), begint op de bank bij de Spanjaarden.

Albert Gudmundsson start in de basis bij AZ. Foto: Pro Shots

Gudmundsson vervangt Aboukhlal bij AZ

Ook AZ begint om 21.00 uur aan de groepsfase van een Europees toernooi. De Alkmaarders treden in Denemarken aan tegen Randers FC.

Trainer Pascal Jansen voert één wijziging door in zijn elftal. Albert Gudmundsson vervangt Zakaria Aboukhlal, die tegen PSV nog in basis stond. De IJslander vormt de voorhoede met Vangelis Pavlidis en Jesper Karlsson.

AZ, dat in groep D verder is ingedeeld met het Roemeense CFR Cluj en Tsjechische Jablonec, is een van de drie Nederlandse club in de Conference League. Feyenoord en Vitesse zijn de andere deelnemers.