Sébastien Haller is donderdag verkozen tot de eerste Speler van de Week van het huidige Champions League-seizoen. De aanvaller was woensdag goud waard voor Ajax met vier doelpunten in de groepswedstrijd tegen Sporting CP (1-5-zege).

De 27-jarige Haller hield bij de eerste verkiezing van de UEFA Robert Lewandowski (Bayern München), Jude Bellingham (Borussia Dortmund) en Christopher Nkunku (RB Leipzig) achter zich.

Haller krijgt de prijs vanwege zijn prestatie tegen Sporting CP. De international van Ivoorkust was voor Ajax trefzeker in de 2e, 9e, 51e en 63 minuut en had daar ook slechts vier schoten op doel voor nodig.

De spits was daarmee de eerste speler ooit met vier doelpunten voor een Nederlandse club in de Champions League. Haller maakte ook nog zijn debuut in het miljoenenbal.

Alleen Marco van Basten slaagde er ook in om bij zijn debuut in de Champions League vier keer te scoren. De Nederlander deed dat in 1992 namens AC Milan tegen IFK Göteborg.

154 Terugblik Ajax: 'Vier goals Haller knapper dan record Van Basten'

Bekijk de uitslagen, de standen en het programma in de Champions League