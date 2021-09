Ryan Gravenberch, Jurriën Timber (beiden Ajax), Myron Boadu (AS Monaco), Brian Brobbey (RB Leipzig) en Mohamed Ihattaren (Sampdoria) maken nog kans op de Golden Boy Award, de prijs voor grootste talent in Europa tot 21 jaar. Het Italiaanse Tuttosport heeft donderdag een shortlist met nog veertig kanshebbers bekendgemaakt.

Het Italiaanse medium heeft de lijst teruggebracht van zestig naar veertig namen. Onder anderen Jayden Braaf (Manchester City) en Joshua Zirkzee (Anderlecht) vielen in deze ronde af. Ajacied Devyne Rensch was eerder al geen kanshebber meer op de prijs.

Naast de vijf Nederlanders staan onder anderen ook PSV'er Noni Madueke, Pedri (FC Barcelona), Eduardo Camavinga (Real Madrid), Jude Bellingham (Borussia Dortmund), Florian Wirtz (Bayer Leverkusen), Jamal Musiala (Bayern München), Bukayo Saka (Arsenal) en Mason Greenwood (Manchester United) op de lijst.

De Golden Boy Award werd vorig jaar gewonnen door Erling Haaland. Omdat een speler niet twee keer kan winnen, zit de Noor van Borussia Dortmund er dit jaar niet bij. De talentenprijs werd in totaal twee keer gewonnen door een Nederlander: Rafael van der Vaart in 2003 en Matthijs de Ligt in 2018.

Tuttosport zal de lijst met kanshebbers in oktober verder verkleinen naar twintig kanshebbers. De winnaar wordt doorgaans eind november bekendgemaakt.