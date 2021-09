Nathan Aké heeft woensdag een zeer emotionele avond beleefd. De Nederlandse verdediger van Manchester City maakte in de thuiswedstrijd tegen RB Leipzig (6-3) zijn eerste Champions League-doelpunt. Kort daarna overleed zijn vader.

"De afgelopen weken waren de zwaarste van mijn leven. Mijn vader was erg ziek en er was geen behandeling meer mogelijk", schrijft de 22-voudig Oranje-international donderdag op Instagram. "Ik had het geluk dat ik veel steun kreeg van mijn verloofde, familie en vrienden."

"Gisteren maakte ik na een moeilijke tijd mijn eerste Champions League-doelpunt, en slechts een paar minuten later sliep mijn vader vredig in, met mijn moeder en broer aan zijn zijde. Misschien was het zo bedoeld. Als hij me zag spelen, was hij altijd trots en blij."

De kopbal waarmee Aké na een kwartier spelen de score opende, draagt hij op aan zijn vader. "Ik weet dat je altijd bij me bent, je zult altijd in mijn hart zijn. Deze was voor jou, vader."

Voor de 26-jarige Aké was het niet zijn eerste doelpunt in dienst van Manchester City, waar hij bezig is aan zijn tweede seizoen. Een jaar geleden scoorde hij, eveneens met een kopbal, tegen Leicester City in de Premier League.