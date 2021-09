Bondscoach Mark Parsons is niet van plan om de opstelling van de Oranjevrouwen om te gooien voor zijn debuutwedstrijd. De Brit debuteert vrijdag als keuzeheer van de vrouwenploeg in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Tsjechië.

"Het is belangrijker wat het team wil laten zien in mijn eerste wedstrijd dan ikzelf", zei Parsons, die maandag voor het eerst op het trainingsveld stond, donderdag tijdens een digitaal persmoment. "Daar luister ik naar. Morgen zal er veel energie en vuur in de ploeg zitten."

"Dit team heeft veel leiders en persoonlijkheden. Het is voor mij belangrijker om naar de sterke punten van dit team te kijken. Ik heb er wel een mening over, ik heb dit team al acht maanden bekeken, maar dat is van voor een laptop."

De 35-jarige Parsons werkt met een fitte ploeg toe naar de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Tsjechië. Kerstin Casparij, die maandag bij de selectie werd gehaald omdat Rente Jansen niet wedstrijdfit was, is de enige speler die niet tot de wedstrijdselectie behoort. Zij is afgevallen en gaat verder bij de beloftenploeg.

'Ieder moment ben ik opgewonden'

Parsons kan niet wachten om voor het eerst een interland van de Oranjevrouwen te leiden. "Elk moment dat ik hier ben, ben ik opgewonden. Ik heb nog nooit zoveel energie gehad, ondanks dat ik twee, drie dagen last van een jetlag had."

"Als je twee uur met deze groep bent, zit je er gelijk in", vervolgt de Brit, die het bondscoachschap tot eind oktober combineert met zijn functie als coach bij het Amerikaanse Portland Thorns. "Dat zal morgen niet anders zijn, zeker omdat er voor het eerst in lange tijd veel fans aanwezig mogen zijn. Ik heb van een afstand gezien wat de impact van de fans is geweest op deze ploeg."

Parsons kondigde wel aan dat hij de basisspeelsters van vrijdag komende dinsdag tegen IJsland niet ook een volledige wedstrijd laat spelen. "Periodisering is de sleutel na clubvoetbal. Het is onmogelijk dat 23 speelsters twee volledige wedstrijden gaan spelen, want het is nog vroeg in het jaar. We moeten ervoor zorgen dat we morgen dominant en op ons best zijn."

Nederland-Tsjechië begint vrijdag om 20.45 uur in de Euroborg in Groningen, waar twee derde van de stadioncapaciteit bezet mag zijn. Het is de eerste wedstrijd in de kwalificatiereeks voor het WK van 2023 in Australië en Nieuw-Zeeland. Dinsdag volgt een tweede duel in en tegen IJsland.