De nieuwe coronamaatregelen zorgen bij verenigingen in de amateursport voor praktische en principiële bezwaren. Vanaf zaterdag 25 september moeten alle sporters van dertien jaar en ouder hun CoronaCheck-app laten zien als ze de kantine van hun vereniging willen betreden. Diverse clubs uit het amateurvoetbal laten weten daar niet aan te kunnen en willen beginnen.

"Als in de rust vijfhonderd mensen de kantine in willen voor een koffie en een biertje, hoe moeten we dat dan doen?", zegt voorzitter Bart van Kruistum van voetbalclub Quick Boys. "Daarnaast willen wij binnen onze vereniging niemand uitsluiten. Je gaat op deze manier een tweedeling creëren en dat vinden we een zeer kwalijke ontwikkeling."VV Katwijk, dat net als Quick Boys uitkomt in de Tweede Divisie, zegt dat de handhaving van de nieuwe regelgeving "ondoenlijk" is.

Op dit moment geldt de anderhalvemeterregel ook langs de sportvelden en in de kantines. Vanaf volgende week zaterdag moeten bezoekers van de horeca, waaronder sportkantines, aan de deur hun CoronaCheck-app laten zien. Dat betekent dat alleen mensen die gevaccineerd zijn, over een negatief testbewijs beschikken of onlangs een coronabesmetting hebben doorgemaakt, naar binnen mogen.

Het leidt tot veel vragen en zorgen bij amateursportverenigingen, zo merkt bijvoorbeeld voetbalbond KNVB. "We zien dat trouwens ook bij de horeca en bij de evenementen, met het verschil dat het hier om vrijwilligers gaat", aldus een woordvoerder. "Wij wachten nu het Kamerdebat af en trekken samen met NOC*NSF op. Er komt een protocol of handleiding voor de verenigingen waarmee ze kunnen werken."

Sportpark De Krom, het terrein van VV Katwijk. Foto: Pro Shots

'Het voelt op Urk als inbraak op privacy'

De amateurclubs, die grotendeels afhankelijk zijn van vrijwilligers, zien dat lang niet allemaal zitten. "We hebben daar de mensen niet voor", aldus Dick Hellinga, voorzitter van hoofdklasser SV Urk. "Vrijwilligers zijn een groot goed binnen amateurverenigingen, die zetten we liever in op andere plekken. Je krijgt met controles aan de deur zoveel discussies, ook omdat er binnen de club verschillend over wordt gedacht. Dat werkt hier niet."

"Men voelt dat op Urk als een inbreuk op de privacy, dat ligt heel gevoelig. Wij zien controles daarom niet zitten, maar blijven een beroep doen op de eigen verantwoordelijkheid en het nuchtere verstand van mensen. Van de gemeente horen we ook dat handhaving een heel lastig punt is."

Volgens zijn collega Van Kruistum van Quick Boys ontstaat "tweespalt binnen de vereniging" als vrijwilligers aan de deur hun eigen clubgenoten moeten controleren en mogelijk tegenhouden. "En dus moet je extra beveiligers inhuren, dat kost klauwen met geld." Hij hoopt daarom op een "pragmatische" oplossing, iets waar sportkoepel NOC*NSF ook al voor pleitte bij het kabinet.