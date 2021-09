Het Nederlands elftal is de nieuwe nummer elf op de wereldranglijst van de FIFA. De ploeg van bondscoach Louis van Gaal heeft één plaats gewonnen op de donderdag gepubliceerde ranking.

In de eerste wedstrijden onder Van Gaal speelde Oranje met 1-1 gelijk in Noorwegen en werd er op eigen bodem overtuigend gewonnen van Montenegro (4-0) en Turkije (6-1).

Voorafgaand aan het EK van afgelopen zomer, waarop Nederland onder bondscoach Frank de Boer in de achtste finales strandde, stond ons land nog op de zestiende plaats van de FIFA-ranking. In augustus werden al twee plaatsen gewonnen.

De laatste keer dat het Nederlands elftal bij de beste tien landen ter wereld hoorde, was in 2015. Destijds stond Oranje op het hoogtepunt vijfde, waarna in de jaren erna een vrije val volgde.

België is nog altijd de aanvoerder van de ranglijst, gevolgd door Brazilië. Engeland is ten koste van wereldkampioen Frankrijk de nieuwe nummer drie. Italië, Argentinië, Portugal, Spanje, Mexico en Denemarken completeren de top tien.

De eerstvolgende wedstrijden van Oranje zijn begin volgende maand, wanneer Letland (8 oktober) en Gibraltar (11 oktober) de tegenstanders zijn in de WK-kwalificatie. De reeks wordt in november afgesloten tegen Montenegro en Noorwegen.