Steven Berghuis beleefde woensdag een prachtige eerste Europese avond na zijn pikante transfer afgelopen zomer van Feyenoord naar Ajax. De Oranje-international is blij dat hij in de Champions League-wedstrijd tegen Sporting CP zijn eerste doelpunt maakte voor de Amsterdamse club en genoot van het spel van zijn medespelers in Estádio José Alvalade.

"Voor dit soort avonden ben ik naar Ajax gekomen. Het is gewoon genieten op het veld. Op zo'n podium, in de Champions League, tegen de kampioen van Portugal", aldus 29-jarige Berghuis tegen RTL 7.

De vleugelaanvaller, die bij afwezigheid van Davy Klaassen als centrale middenvelder fungeerde in Lissabon, maakte op slag van rust de 3-1. De andere goals werden allemaal gemaakt door Sébastien Haller, terwijl Antony uitblonk met twee fraaie assists.

"Ik genoot van mijn doelpunt, maar ook van andere dingen, zoals het samenspel met mijn medespelers. Antony en Haller hebben fantastisch gespeeld."

'De doelpunten kunnen niet uitblijven'

In de strijd om de Johan Cruijff Schaal en zijn eerste vier Eredivisie-duels scoorde Berghuis niet, al was hij zaterdag tegen PEC Zwolle wel al belangrijk met twee assists.

"Natuurlijk wil je zo snel mogelijk je eerste doelpunt maken voor je nieuwe club, al was ik al belangrijk geweest met assists en het creëren van kansen. Als je blijft werken, kunnen de doelpunten niet uitblijven. En dat bleek zo te zijn. Dit is een goede eerste stap. En een fantastisch resultaat."

De volgende Eredivisie-wedstrijd van Ajax is zaterdag om 20.00 uur in de Johan Cruijff ArenA tegen SC Cambuur en de volgende Champions League-wedstrijd is op dinsdag 28 september thuis tegen Besiktas.